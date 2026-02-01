हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट

'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट

कमर चीमा ने कहा कि इंडिया सोचता है कि हमें अरब देशों की मार्केट के अंदर घुसना है और अगर अंदर घुस गए तो हम अपनी चीजों को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 01 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

अरब देशों के विदेश मंत्रियों के भारत दौरे से पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं. उसको डर लग रहा है कि अरब वर्ल्ड उसके खिलाफ न हो जाएं. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपनी सरकार से कहा है कि अरब वर्ल्ड में अपनी स्थिति को मजबूत रखें और इन मुल्कों के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्तों को बेहतर करें, वरना यहां भारत की अहमियत बढ़ जाएगी.

कमर चीमा ने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र करते हुए अरब देशों पर भी हमला बोला है कि अब इन देशों का स्टैंड बदल गया है. उनका कहना है कि जब साल 2019 में भारत सरकार ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया था, तो मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन (OIC) ने कुछ नहीं किया.

कमर चीमा ने कहा कि भारत अरब वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान को माइनस किया जाए. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इन देशों के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है. जयशंकर ने यह भी कहा कि वेस्ट एशियन रिजन हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं.

अरब देशों के सामने भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा
कमर चीमा ने कहा कि इंडिया इन मुल्कों को अपने साथ लाने में इसलिए कामयाब हुआ है कि वो एक मार्केट है. इंडिया सोचता है कि हमें इस मार्केट के अंदर घुसना है और अगर अंदर घुस गए तो हम अपनी चीजों को मनवाने में कामयाब हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब इंडिया किस तरह इसमें अपनी मार्केट बनाता है, अपना प्रभाव किस तरह बढ़ाता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है. एक तरफ देखिए पाकिस्तान को भी आतंकवाद का नाम लेकर हिट कर दिया. अभी जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को इन देशों के सामने आतंकवाद पर घेर लिया.

डॉ. एस. जयशंकर ने अरब देशों के सामने अपनी स्पीच में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए. उन्होंने इसे पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत-अरब क्षेत्र के लिए एक साझा खतरा बताया है.

अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों पर क्या बोले पाक एक्सपर्ट
पाक एक्सपर्ट ने कहा, 'एक बात बोलूं तो इन देशों में से किसी भी मुल्क के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं हैं, जैसे यूएई और ओमान के साथ हैं. दोनों के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है. जितनी ज्यादा इंडिया की प्रेजेंस अरब वर्ल्ड में बढ़ेगी, उतना ही कश्मीर का मुद्दा प्रभावित होगा. इसकी वजह ये है कि देखिए लंबे समय तक अरब वर्ल्ड ने इंडिया के साथ जो ताल्लुक रखे, वो एक सवाल हमेशा चलता रहा कि ये कश्मीर के मसले को हल करें. पर समय के साथ अपनी इकोनॉमी और ह्यूमन रिसोर्स की वजह से भारत की पहुंच अरब वर्ल्ड में बहुत बढ़ गई. अरब वर्ल्ड बेसिकली कश्मीर के मसले पर अपने स्टैंड से पीछे हट गया.'

पाक एक्सपर्ट ने कश्मीर के मुद्दे पर अरब देशो को घेरा
उन्होंने कहा कि जैसे भारत ने साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को रद्द किया था, तो कोई लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ था. ओआईसी ने कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं की थी. तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अहम है कि जो कुछ हो रहा है. पाक एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान भी चुप नहीं रहेगा वो भी भारत को टफ लाइन देगा और पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने अपनी सरकार से कहा है कि हमें कम से कम अरब वर्ल्ड में जो स्पेस है, उसको बरकरार रखना चाहिए. अगर हम अच्छे इकोनॉमिक रिश्ते नहीं बनाएंगे तो ये देश इंडिया की तरफ जाएंगे तो हमें इकोनॉमिक रिश्ते भी अरब वर्ल्ड से बनाने हैं, ताकि इन देशों को पता चले कि हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं और पैसा है. हालांकि, अगर आप आडियोलॉजिकल बात करेंगे तो ये मुल्क नहीं सुनेंगे.

अरब देशों पर फोकस बढ़ा रहा भारत, पाक एक्सपर्ट ने कहा
कमर चीमा ने कहा कि मैं गारंटी के साथ एक चीज बता सकता हूं कि भारत ने यूएई के साथ जो ताल्लुकात अच्छे किए हैं, वो है असल चीज. उन्होंने कहा कि अब इंडिया कह रहा है कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी में मेजर ट्रांसफोर्मेशन हो रहा है. इंडिया मिडिल ईस्टर्न देशों के साथ जो अपने लिंक बना रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है. उन्होंने कहा कि इंडिया ने इसमें अपनी पॉजीशन सामने रखी हुई है कि हम हर कीमत पर फोकस रखें. एक तो इन देशों के साथ बिजनेस करें, इकोनॉमी अपनी बेहतर करें, लोगों को मिडिल ईस्ट भेजें. हालांकि, इंडिया का ताल्लुक सिर्फ यूएई और ओमान से है.

कमर चीमा ने यह भी कहा कि वैसे सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो तगड़ा हुआ है. उसने हर चीज हिलाकर रखी दी है इसीलिए तो इंडिया और यूएई भी डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं. अब देखते हैं कि अरब वर्ल्ड में इंडिया जो कोशिशें कर रहा है, उसका क्या नतीजा निकलता है.

Published at : 01 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia S. Jaishankar UAE Pakistan PM Modi Shehbaz Sharif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आयुर्वेद को बढ़ाने पर जोर..बनाएं जाएंगे तीन इंस्टीटयूट | parliament Session
Union Budget 2026: रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान, बनाए जाएंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने MSME के लिए 10 हजार करोड़ का किया ऐलान
Union Budget 2026: बजट से पहले Sanjay Singh ने सरकार को घेरा | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का ऐलान | parliament Session | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget