हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!

सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!

भारत और रूस के बीच करीब 10 हजार करोड़ रुपए की मिसाइल डील होने वाली है. इससे भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Oct 2025 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और रूस के बीच रक्षा से जुड़ी बहुत बड़ी डील होने वाली है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है. इसी सिलसिले में भारत और रूस के बीच करीब 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइल डील होने वाली है. वायुसेना का S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के खिलाफ कमाल दिखा चुका है. इसने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया था.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इन मिसाइलों को खरीदना चाहती है. इस सौदे को लेकर भारत और रूस के बीच बात चल रही है. रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परीषद की बैठक 23 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें इस डील को लेकर बातचीत होगी. भारतीय वायुसेना मिसाइलों को सुरदर्शन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खरीदने वाली है.

वायुसेना क्या कर रही है प्लान

भारतीय वायुसेना S-400 स्क्वॉड्रन की संख्या बढ़ाने का प्लान कर रही है. उसे रूस से तीन स्क्वॉड्रन पहले ही मिल चुके हैं, जो कि ऑपरेशनल हैं. अब चौथे स्क्वॉड्रन की भी जल्द ही डिलीवरी हो सकती है. दरअसल चौथे स्क्वॉड्रन की डिलीवरी से ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया था. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात चल रही है. भारत और रूस नई एयर-टू-एयर मिसाइलों को लेकर भी बात कर रहे हैं.

ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर भी होगा काम

भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और उसके नए वेरिएंट को लेकर भी विचार कर रहा है. भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस को लेकर भी बात चल रही है. रूस भारत का रक्षा क्षेत्र का बड़ा साझेदार है. वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए और भी कई अहम कदम उठाने वाला है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आने वाले हैं. उनका भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरान भारत और रूस के बीच कई डीलें हो सकती हैं.

Published at : 22 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Indian Air Force RUSSIA Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
सुदर्शन चक्र S-400 के लिए 10 हजार करोड़ की मिसाइलें खरीदेगा भारत, इस देश से बातचीत शुरू; चीन-PAK की बढ़ी धुकधुकी!
दिल्ली NCR
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग, BJP नेता ने CM रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, वजह भी बताई
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Risk of cancer in cirrhosis: कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget