T20 वर्ल्ड कप में हार रहा था पाक, स्टेडियम में पाकिस्तानी गाने लगे जन गण मन, Video वायरल

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर मैच से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक वीडियो खास चर्चा में है, जिसमें पाकिस्तान के फैंस भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाते नजर आ रहे हैं.

कोलंबो स्टेडियम से सामने आया वीडियो

वायरल वीडियो कोलंबो स्टेडियम का बताया जा रहा है. इसमें कुछ फैंस पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए हैं और भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं. उनके साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान का बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई लोग इसे खेल भावना और आपसी सम्मान की मिसाल बता रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किया गया कदम हो सकता है. हालांकि बड़ी संख्या में लोग फैंस की तारीफ कर रहे हैं.

How many Indians can do this? #INDvsPAK pic.twitter.com/mdSLqRPH72 — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) February 16, 2026

मैच में भारत की बड़ी जीत

रविवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 176 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत के साथ भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखा.

ईशान किशन की दमदार पारी

भारतीय पारी में ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी बल्लेबाजी की सोशल मीडिया पर भी काफी तारीफ हो रही है.

हार से पहले ही स्टेडियम से निकले दर्शक

मैच के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी समेत कुछ दर्शक टीम की हार तय होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चले गए. यह दृश्य भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.