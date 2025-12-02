हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या इमरान खान पूरी तरह से ठीक हैं? बहन उज्मा ने कर दिया बड़ा खुलासा, जानें मुनीर को लेकर क्या कहा

क्या इमरान खान पूरी तरह से ठीक हैं? बहन उज्मा ने कर दिया बड़ा खुलासा, जानें मुनीर को लेकर क्या कहा

Pakistan Imran Khan: पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान से मिलने के बाद बहन उज्मा खानम ने कहा उन्हें मेन्टल टॉर्चर किया जा रहा है. उन्हें 20 मिनट के लिए भाई इमरान खान से मिलने दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान खान की बहन उज्मा खानम अदियाला जेल से बाहर आ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि जेल के भीतर इमरान खान की सेहत ठीक है, लेकिन उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है. उन्होंने इमरान खान पर किए जा रहे जुल्म के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोषी ठहराया है.

'इमरान खान को किया जा रहा टॉर्चर'

उज्मा खानम को 20 मिनट के लिए भाई इमरान खान से मिलने दिया गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल जेल में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन उनको मेन्टल टॉर्चर किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "इमरान खान काफी गुस्से में थे. उन्हें सारा दिन कमरे में बंद कर रखा जाता है. उनका किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है." उजमा जब अपने भाई से मिलने जेल के अंदर गईं तो उनके साथ पीटीआई के कई समर्थक भी थे जो जेल के बाहर जमा हो गए.

जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी का प्रदर्शन

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के अधिकार पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ पीटीआई ने मंगलवार (2 दिसंबर 2025) को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार और पार्टी नेताओं को पिछले कई हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

रावलपिंडी में धारा 144 लगाई गई

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के अनुसार 27 अक्टूबर के बाद से किसी को भी इमरान या उनकी पत्नी बुशरा बीबी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई. इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई थी. पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने सख्त हिदायत दी थी कि जिसने भी धारा 144 के नियमों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

तलाल चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा, “चाहे वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएं या अदियाला जेल, धारा 144 के तहत बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी.” उन्होंने खास तौर पर पीटीआई समर्थित सांसदों से कानून का पालन करने की अपील की.

Published at : 02 Dec 2025 06:26 PM (IST)
