रावलपिंडी की अड़ियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन आलीमा खान पर ठंड की रात में पानी की बौछार की गई. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस पर नाराजगी जताते हुए इस कार्रवाई को बुनियादी मानवाधिकारों और ठंड के मौसम में इकट्ठा होने की आजादी का उल्लंघन बताया है.

इमरान खान को लेकर बीते कुछ दिनों से अलग-अलग खबरें सामने आ रही हैं. पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर उनकी बहन आलीमा खान भारी संख्या में समर्थकों के साथ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गईं. इस दौरान आलीमा खान और अन्य प्रदर्शनकारियों पर ठंड की रात में पानी की बौछार कर दी गई. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा बयान जारी किया और कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने आलीमा खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अड़ियाला जेल के बाहर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. पार्टी का कहना है कि सरकार इमरान खान से मिलने नहीं दे रही, जबकि कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी.

बयान में कहा गया, 'शांतिपूर्ण धरने पर यह बेरहमी से की गई कार्रवाई बुनियादी मानवाधिकारों और ठंड के मौसम में इकट्ठा होने की आजादी का उल्लंघन है.' पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें लोगों को मौके से भागते और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया.

पीटीआई ने कहा, 'पंजाब पुलिस की फासीवादी हरकतें एक बार फिर शुरू हो गई हैं. बहुत ज्यादा ठंड में अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन से हमला किया गया. ये कायरतापूर्ण हरकतें न तो हमारी आवाज दबा पाएंगी और न ही हमारा हौसला कम कर पाएंगी.'

एक और पोस्ट में, पीटीआई ने कहा, 'उनके परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिलने की वजह से धरना दिया गया. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना न सिर्फ इमरान खान के कैदी अधिकारों का बेशर्मी से उल्लंघन है, बल्कि सरकार के अत्याचारों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला है.'

पीटीआई ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की बहन अलीमा खान और पीटीआई के सदस्यों ने मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर धरना देना शुरू कर दिया. अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान को पिछले 14 महीनों से अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.