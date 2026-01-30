हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
909 दिनों से जेल में बंद इमरान ख़ान, आंखों की रोशनी जाने का खतरा, खुलासे के बाद अदियाला जेल के बाहर PTI का विरोध प्रदर्शन

Pakistan: इमरान ख़ान की सेहत और इलाज को लेकर अब फिर से सवाल उठने लगे हैं. उनके बेटे ने कहा कि अगर सही से इलाज ना किया गया तो उनकी आंख की रोशनी जा सकती है.  

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Jan 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

5 अगस्त 2023 से जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सेहत और इलाज को लेकर अब फिर से सवाल उठने लगे हैं. इमरान ख़ान के बेटे क़ासिम ख़ान ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उनके पिता इमरान ख़ान को सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न (Central Retinal Vien Occlusion) नाम की गंभीर बीमारी हुई है, अगर सही से इलाज ना किया गया तो उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है.  

इमरान ख़ान के बेटे द्वारा दी गई जानकारी के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल फिर से जंग का मैदान बन गई है, जहां पाकिस्तानी शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक अदियाला जेल के बाहर इमरान ख़ान के पर्सनल डॉक्टर, ख़ैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी समेत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के हज़ारों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और इमरान ख़ान के डॉक्टरों को उनसे मिलने देने की मांग करने लगे.

अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान ख़ान के डॉक्टरों को जेल के अंदर जाकर इमरान ख़ान से नहीं मिलने दिया तो डॉक्टरों के साथ ख़ैबर पख्तूनख़्वाह के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी धरने पर बैठ गए. कई वर्षों से इमरान ख़ान के पर्सनल डॉक्टर रहे डॉ. मोहम्मद आसिम यूसुफ़ ने जानकारी दी की नवंबर 2024 से उन्हें इमरान ख़ान से नहीं मिलने दिया गया है और आख़िरी बार जब वो इमरान ख़ान से मिले थे तब उन्हें कोई समस्या नहीं थी.

इमरान ख़ान के डॉक्टर ने क्या बताया
पाकिस्तान के जाने माने Eye Specialist और इमरान ख़ान के डॉक्टर खुर्रम आज़म मिर्ज़ा ने अदियाला जेल के बाहर जानकारी दी की पहले CRV (Central Retinal Vien Occlusion) के लिए ऑपरेशन करना होता था लेकिन अब इंजेक्शन आ गए हैं लेकिन समस्या ये है कि अगर सही इलाज में देर हो जाए या फिर अधूरा इलाज हो तो गंभीर समस्या आ जाती है, जिससे प्रेशर बनने के बाद पहले ब्लीडिंग होती है और फिर ग्लूकोमा और काला मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है. डॉ खुर्रम आज़म मिर्ज़ा के मुताबिक़ ये बीमारी ज़्यादा ब्लड प्रेशर या फिर स्ट्रेस की वजह से हो सकती है लेकिन आज तक इमरान ख़ान के टेस्ट्स की जानकारी नहीं साझा की गई तो कुछ नहीं कहा जा सकता और इलाज और टेस्ट अगर मुमकिन हो तो अस्पताल में ही किए जाए क्यूंकि जेल में वो सुविधा नहीं मिल सकती.

गुपचुप तरीके से ले जाया गया था अस्पताल
24 जनवरी की रात इमरान ख़ान को 20 मिनट के लिए गुपचुप तरीके से आंख के इलाज के लिए अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (PIMS) ले जाया गया था. पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक़ अदियाला जेल में आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने जांच के बाद सलाह दी थी की इमरान ख़ान को एक छोटे से प्रोसीजर के लिए PIMS ले जाना चाहिए जिस पर अमल करते हुए इमरान ख़ान से पहले लिखित सहमति ली गई और फिर एक छोटा सा 20 मिनट का प्रोसीजर उनका PIMS में किया गया और इमरान ख़ान अब ठीक हैं.

909 दिनों से जेल में बंद हैं खान
909 दिनों से पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान ख़ान को 4 दिसंबर के बाद से इमरान ख़ान से नहीं मिलने दिया जा रहा है क्यूंकि 4 दिसंबर की मुलाक़ात में इमरान ख़ान ने देश के नाम अपनी बहन उज्मा खानूम के ज़रिए संदेश पहुंचाकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ़ (CDS) जनरल आसिम मुनीर पर निशाना साधा था और उसे पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान ख़ान की बहनों के इमरान ख़ान से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी. 

इमरान ख़ान को 909 दिनों से जेल में रखने के साथ ही परिवार और डॉक्टरों से ना मिलने देने के बाद इमरान ख़ान की बहन अलीमा खानूम ने 8 फ़रवरी को लोगों से घरों में रह कर दुकानें और व्यापार बंद करने की अपील की. साथ ही कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक दबाव बनाना होगा और घर में रहने पर कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता.

भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 30 Jan 2026 08:12 AM (IST)
Pakistan Imran Khan Adiala Jail
