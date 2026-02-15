हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में बवाल: सड़कों पर उतरी PTI, सरकार ने झुकाया सिर, अस्पताल में भर्ती करने का फैसला

इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में बवाल: सड़कों पर उतरी PTI, सरकार ने झुकाया सिर, अस्पताल में भर्ती करने का फैसला

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत को लेकर देशभर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Feb 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

Imran Khan Health: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के कार्यकर्ता इस्लामाबाद, कराची, स्वाबी और अटॉक में सड़कों पर उतर आए हैं . मांग की जा रही है कि इमरान खान को जेल से निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.

इस्लामाबाद और कराची में रातभर प्रदर्शन

रात सात बजे से कार्यकर्ता अलग-अलग शहरों में धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. इस्लामाबाद–रावलपिंडी मार्ग पर टायर जलाकर रास्ता रोका गया. कराची में भी बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तथा सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगाए.

अटॉक में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को खैबर पख्तूनख्वाह से जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया. इस्लामाबाद में आगा खान मार्ग पर खैबर पख्तूनख्वाह भवन के सामने पार्टी नेता और कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर भी प्रदर्शन में शामिल हुए.

आंख की बीमारी कैसे बढ़ी

सूत्रों के अनुसार, पिछले वर्ष अक्टूबर से इमरान खान की दाहिनी आंख में धुंधलापन शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि जेल में उच्च रक्तचाप का सही इलाज न होने से समस्या बढ़ी. कई महीनों तक उनका रक्तचाप सामान्य से अधिक रहा, लेकिन दवाओं में जरूरी बदलाव नहीं किया गया. नवंबर में आंख से कम दिखने की शिकायत के बाद भी उन्हें बेहतर जांच के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया. शुरुआत में केवल आंखों में डालने की दवा दी गई . जनवरी में जब दाहिनी आंख से लगभग दिखना बंद हो गया, तब उन्नत उपकरण जेल लाए गए . जांच में केंद्रीय रेटिना शिरा अवरोध नाम की गंभीर बीमारी सामने आई.

अस्पताल ले जाने में देरी पर सवाल

विशेषज्ञों ने सलाह दी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाए, लेकिन अनुमति मिलने में देरी हुई. बाद में उन्हें इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान चिकित्सा विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां आंख में विशेष इंजेक्शन दिया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया.

चिकित्सकों ने संक्रमण के खतरे की आशंका जताई थी और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी थी. इसके बावजूद उन्हें जेल की कोठरी में ही रखा गया. बाद में संस्थान ने बयान जारी कर बीमारी की पुष्टि की, लेकिन आंख की रोशनी को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई.

अदालत के आदेश के बाद सरकार सक्रिय

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. जानकारी के अनुसार, रावलपिंडी स्थित अल शिफा नेत्र अस्पताल के डॉ मोहम्मद अमजद और डॉ नदीम कुरैशी को टीम में शामिल किया गया है. पार्टी के वकील सलमान सफदर ने मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान को दाहिनी आंख से बहुत कम दिखाई दे रहा है और आंख से लगातार पानी आ रहा है. अदालत ने सरकार को तय समय सीमा के भीतर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Shehbaz Sharif Imran Khan Asim Munir Pakistan Tehreek E Insaf
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
टेलीविजन
Anupama Written Update: कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
टेलीविजन
Anupama Written Update: कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
First Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
ट्रेंडिंग
शिमला में बीवी को कार चलाना सिखा रहा था शख्स, ऐसी गलती हुई कि ताउम्र पीटेगा माथा
शिमला में बीवी को कार चलाना सिखा रहा था शख्स, ऐसी गलती हुई कि ताउम्र पीटेगा माथा
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget