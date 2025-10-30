दक्षिणी कैरेबियन का देश हैती इस वक्त चक्रवाती तूफान मेलिसा (Hurricane Melissa) की चपेट में है. लगातार बारिश और तेज हवाओं से कई नदियां उफान पर हैं. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है. हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके पास राहत कार्य के लिए ज्यादा संसाधन नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हैं. कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और सैकड़ों परिवार अस्थायी शिविरों में शरण लिए हुए हैं.

दक्षिणी हैती के कई इलाकों में नदियों के तटबंध टूटने से गांवों में पानी भर गया है. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि सैकड़ों घर ढह गए, जबकि दर्जनों लोग लापता हैं. समाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मिलकर राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रहे हैं. प्रशासन की सीमित मौजूदगी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है.

जमैका में बिजली ठप और तबाही के निशान

जमैका में तूफान मेलिसा ने मंगलवार को श्रेणी 5 के सुपर साइक्लोन के रूप में दस्तक दी, जो सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर सबसे खतरनाक स्तर है. तेज हवाओं और बारिश से देश का 77 प्रतिशत हिस्सा अंधेरे में चल गया है. जमैका पब्लिक सर्विस (JPS) कंपनी ने कहा कि बिजली ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा है और बहाली में कई दिन लग सकते हैं. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, तूफान से पहले ही ग्रिड पर दबाव था, अब इसका बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया है. सेना और पुलिस मलबा हटाने के साथ-साथ राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हैं. सेंट एलिजाबेथ इलाके से अब तक चार शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

क्यूबा में भी पहुंचा मेलिसा

जमैका में तबाही मचाने के बाद तूफान सोमवार को क्यूबा पहुंचा. हालांकि, यहां यह कुछ कमजोर होकर श्रेणी 3 का तूफान रह गया,लेकिन फिर भी दक्षिणी इलाकों में तेज़ हवाओं और समुद्री ज्वार से काफी नुकसान हुआ. क्यूबा सरकार के अनुसार,कई तटीय घरों की छतें उड़ गईं और सड़कों पर पानी भर गया. अधिकारियों ने नागरिकों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है.

अब बहामास की ओर बढ़ रहा है मेलिसा अगले 24 घंटे में बड़ा खतरा

अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) की रिपोर्ट बताती है कि बुधवार (29 अक्तूबर 2025) दोपहर तक मेलिसा की हवाओं की गति 100 मील प्रति घंटा (160 किमी/घंटा) दर्ज की गई. अब यह तूफान श्रेणी 2 के रूप में बहामास की ओर बढ़ रहा है. NHC ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में यह तूफान लॉन्ग आइलैंड और क्रुक्ड आइलैंड के ऊपर या पास से गुजरेगा. बहामास प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया है और तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. भारी वर्षा और 6 से 8 फीट ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है.

