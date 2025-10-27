कैरिबियन सागर में उठा तूफान मेलिसा (Hurricane Melissa) रविवार (26 अक्टूबर 2025) देर रात तक और अधिक शक्तिशाली हो गया. अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) के अनुसार यह तूफान अब कैटेगरी 5 तक पहुंच सकता है, यानी इसकी हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है.

यह अटलांटिक तूफान सत्र का 13वां नामित तूफान है, जो 1 जून से 30 नवंबर तक चलता है. अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस सीजन में औसत से अधिक संख्या में तूफान देखने को मिल सकते हैं.

तूफान की वर्तमान स्थिति और गति

मेलिसा का केंद्र रविवार रात तक जमैका की राजधानी किंग्स्टन से लगभग 205 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में और क्यूबा के ग्वांतानामो से लगभग 495 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था. यह तूफान लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है. इसकी हवाओं की गति 230 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है. NHC ने चेतावनी दी है कि यह तूफान सोमवार तक कैटेगरी 5 की स्थिति में पहुंच सकता है और मंगलवार सुबह जमैका और बुधवार (29 अक्टूबर 2025) तक क्यूबा और बहामास को प्रभावित कर सकता है.

जमैका में आपात स्थिति, हवाई अड्डे बंद

तूफान मेलिसा के असर से पहले ही जमैका में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. सरकार ने नॉर्मन मैनली इंटरनेशनल (किंग्स्टन) और सैंगस्टर इंटरनेशनल (मोंटेगो बे) दोनों हवाई अड्डों को बंद कर दिया है. ओल्ड हार्बर बे जैसे तटीय इलाकों के निवासियों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है. सरकारी मंत्री डेसमंड मैकेंज़ी ने बताया कि जमैका में 650 से अधिक रिलीफ कैंप खोले जा चुके हैं और हजारों खाद्य पैकेट पहले से तैयार रखे गए हैं. हालांकि अधिकारियों ने चिंता जताई है कि कई लोग निकासी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है.

भारी बारिश और बाढ़ का खतरा

NHC के मुताबिक जमैका और दक्षिणी हिस्पानियोला (हैती और डोमिनिकन गणराज्य) में 30 से 40 इंच (1 मीटर तक) बारिश हो सकती है. ऐसी बारिश से भूस्खलन, बाढ़ और बिजली कटौती की गंभीर संभावना है. जमैका मौसम सेवा के निदेशक इवान थॉम्पसन ने चेतावनी दी कि द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तूफ़ानी लहरें सबसे अधिक विनाशकारी साबित हो सकती हैं. हर क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए निचले इलाकों के लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं. NHC ने यह भी कहा कि तूफ़ानी लहरें ज़मीन से 13 फीट (4 मीटर) तक ऊंची हो सकती हैं, जो तटीय इलाकों को डुबो सकती हैं.

हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही

अब तक कम से कम चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें तीन हैती में और एक डोमिनिकन रिपब्लिक से जुड़ी है. हैती के सैंटे-सुज़ैन इलाके में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए. तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई पुल बह गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं, जिससे राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो गया है.

क्यूबा और बहामास के लिए चेतावनी

NHC के पूर्वानुमान के अनुसार तूफान मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) की देर रात तक क्यूबा के पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करेगा. क्यूबा सरकार ने ग्रानमा, सैंटियागो डे क्यूबा, ग्वांतानामो और होल्गुइन प्रांतों के लिए तूफान चेतावनी जारी की है, जबकि लास टुनास के लिए ट्रॉपिकल तूफान चेतावनी दी गई है. क्यूबा में 12 इंच (30 सेंटीमीटर) तक बारिश की संभावना है. वहीं, बहामास मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी और मध्य बहामास तथा तुर्क और कैकोस द्वीप समूह अगले सप्ताह की शुरुआत तक तूफान के प्रभाव में आ सकते हैं.

NHC के उप निदेशक जेमी रोम ने कहा कि जमैका और आसपास के इलाकों में हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं. लोगों को कई दिनों तक कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए. मौसम विज्ञानी इसे पिछले कई वर्षों में सबसे शक्तिशाली कैरिबियाई तूफानों में से एक बता रहे हैं. उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते अटलांटिक क्षेत्र में ट्रॉपिकल तूफानों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों बढ़ रही हैं.

