ट्रंप का 37 बार डील फाइनल का दावा..., लेकिन युद्ध की भट्टी में अभी भी झुलस रहा मिडिल ईस्ट

Trump Ceasefire Claim many time after war started: मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं. ऐसे में ईरान के साथ सीजफायर की घोषणा करने के बाद से और दो महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद से दोनों पक्ष समझौते के बेहद ही करीब हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से समझौता जल्द होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने देर रात मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका एक बहुत अच्छे समझौते के लास्ट स्टेज पर है.

उन्होंने अनुमान लगाया कि इजरायल और ईरान कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे से दूर रहेंगे. सीएनएन के मुताबिक, करीबन 37 बार ऐसे बयान ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं, जिससे समझौते की अटकलों पर पूर्णविराम लगता नजर आया है, हालाकिं, धरातल पर फिलहाल ऐसी किसी चीज गुजाइंश अभी नजर नहीं आती है.

कई बार डील और शांति समझौते को लेकर ट्रंप कर चुके हैं दावा

ट्रंप ने युद्ध शुरू होने के एक महीने से कम समय में एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा था कि शांति वार्ता आगे बढ़ रही है. इसके एक दिन बात उन्होंने कई सार्वजनिक बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है. ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम इसे खत्म करने जा रहे हैं. फिर कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता. इसके बाद 25 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान बहुत बुरी तरह समझौता करना चाहता है. अगले दिन कैबिनेट की बैठक में उन्होंने बताया कि तेहरान समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है. 29 मार्च को उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हां मुझे ईरान में समझौता होता दिख रहा है. इसके बाद उन्होंने कई बयान दिए. 6 अप्रैल को कहा कि दोनों पक्ष समझौते के बेहद करीब थे.

इसके अलावा 15 अप्रैल को फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि यह खत्म होने के बेहद करीब है. मैं इसे खत्म होने के बहुत करीब मानता हू. उन्होंने आगे कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है. मुझे लगता है कि वे बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं. इसके बाद 1 मई को उन्होंने कहा कि जब युद्ध खत्म होगा, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए. 18 मई को कहा कि वे मिडिल ईस्ट के देशों के अनुरोध पर दो या तीन दिन के लिए सैन्य हमले टाल रहे हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि वे डील के बहुत करीब हैं. 28 मई को लारा ट्रंप को दिए इंटरव्यू में कहा कि दोनों पक्ष बहुत अच्छी डील के करीब हैं. हाल ही रविवार को ट्रंप ने दावा किया कि वह डील के बहुत करीब हैं. साथ ही कहा कि ईरान और इजरायल के बीच लगातार हो रही झड़पों से बातचीत खराब होने का खतरा है.

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मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात बने हुए हैं?

वर्तमान की स्थिति पर नजर डालें तो मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. यह इलाका तेजी से बदलते सुरक्षा हालात का सामना कर रहा है. लेबनान में इजरायल के पहले के सैन्य ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने इजरायल पर जवाबी मिसाइल हमले किए हैं. ट्रंप की अपीलों को अनदेखा करके इजरायल ने ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं. इससे दोनों पक्षों पर फिर से प्रेशर बन गया है. हालांकि, सोमवार को इजरायल और ईरान दोनों ने सीधी लड़ाई रोक दी है. हालांकि, दोनों पक्षों के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो सैन्य ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकते हैं.

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