अमेरिकी उपमहाद्वीप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. कई अटकलों की वजह से बाजार गर्म है, वहीं सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर है. मेक अमेरिका ग्रेट अगैन (MAGA) के नारे से सत्ता में लौटे ट्रंप अब अपनी साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. वेनेजुएला पर प्रशासनिक कब्जे के बाद अब चर्चा है कि ट्रंप को किसी भी हालत में ग्रीनलैंड चाहिए.

ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर क्या कहा है?

ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड की जरूरत है. डेनमार्क इसे संभाल नहीं पाएगा. न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ग्रीनलैंड को पूरी तरह से कब्जे में लेने की बात कही है, लेकिन सवाल जस के तस आखिर, ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए डोनल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या ग्रीनलैंड अमेरिकी सैन्य ताकत का मुकाबला कर पाएगा.

सोशल मीडिया पर कई तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं. इसमें कहा जा रहा है कि क्यों न ट्रंप और डेनमार्क के राजपरिवार के बीच राजनैतिक रिश्ता पारिवारिक रिश्ते में बदल जाए तो ग्रीनलैंड के मसले को सुलझाने में आसानी होगी. वर्तमान में ग्रीनलैंड पर हक डेनमार्क के पास है. यह डेनमार्क साम्राज्य का इलाका है. यहां की विदेश नीति, रक्षा और मुद्रा जैसे मामले डेनमार्क के कंट्रोल में रहते हैं.

The simple diplomatic solution is Barron Trump marries Princess Isabella of Denmark and Greenland is given to America as dowry payment pic.twitter.com/fhs3b6IDZG — miss white (@cinecitta2030) January 7, 2026

सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव की हो रही चर्चा?

ग्रीनलैंड पर कब्जे की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही है. इसमें एक प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने छोटे बेटे बैरन ट्रंप की शादी डेनमार्क की राजकुमारी इजाबेल से कर दें और दहेज में ग्रीनलैंड ले लें. मिस व्हाइट नाम के हैंडल से इस प्रस्ताव के विचार को शेयर किया है. अबतक इसे 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. कई लोगों इस प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है.

बैरन ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के इकलौते बेटे हैं. वह 20 मार्च 2006 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे. वह 19 साल के हैं. वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. वह सार्वजनिक जीवन में बेहद ही कम नजर आते हैं. इधर, डेनमार्क की राजकुमारी इजाबेला का जन्म 2007 में हुआ था. वह 18 साल की हैं. किंग फ्रेडरिक और क्वीन मैरी की दूसरी संतान हैं. उनसे बड़े भाई क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन हैं. क्रिश्चियन डेनिश साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं. वह फिलहाल कोपेनहेगन में फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही हैं.

अमेरिका के विदेश मंत्री जल्द करेंगे डेनमार्क अधिकारियों से मुलाकात

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, वह अगले सप्ताह डेनमार्क के अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं. इधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि फ्रेडरिकसेन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी दूसरे NATO देश पर हमला करता है, तो सबकुछ रुक जाएगा.डेनमार्क एक स्वायत्त क्षेत्र है. राजकुमारी इजाबेला की ग्रीनलैंड पर कोई संवैधानिक भूमिका नहीं है. दरअसल, ग्रीनलैंड द्वीप की आबादी 58 हजार है. उसकी कोई संवतंत्र सेना नहीं है. इसकी रक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क के हाथों है.