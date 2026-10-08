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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वरियाद एयरपोर्ट पर धमाका, विमान से निकला धुआं, हूति बोले- ‘हमने बैलिस्टिक मिसाइल से...’

रियाद एयरपोर्ट पर धमाका, विमान से निकला धुआं, हूति बोले- ‘हमने बैलिस्टिक मिसाइल से...’

धमाके के बाद एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान से धुआं उठता हुआ भी देखा गया. वहीं, इस घटना के बाद से रियाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरह से प्रभावित हुई और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 08 Oct 2026 08:31 PM (IST)
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मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष और तनाव के बीच गुरुवार (8 अक्टूबर, 2026) को सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित एयरपोर्ट तेज धमाकों से थर्रा गया. रियाद एयरपोर्ट पर हुए धमाकों को लेकर यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी के एयरपोर्ट की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी है.

धमाके के बाद एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान से धुआं उठता हुआ भी देखा गया. वहीं, इस घटना के बाद से रियाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं.

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धमाके के डेढ़ घंटे पहले एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट हुई थी लैंड और टेकऑफ

रॉयटर्स ने एक चश्मदीद और घटना की जानकारी रखने वाले तीन लोगों के हवाले से रिपोर्ट किया कि रियाद एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान से धुआं निकलता हुआ देखा गया. फ्लाइट-ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइटरडार24 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर बताया कि रियाद एयरपोर्ट को एक बार फिर से बंद कर दिया है. रियाद एयरपोर्ट पर इस धमाके से 80 मिनट से ज्यादा पहले आखिरी फ्लाइट लैंड हुई थी, जबकि 90 मिनट से ज्यादा पहले आखिरी फ्लाइट ने टेकऑफ किया था. 

यह घटनाक्रम हूतियों के सऊदी अरब के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी को दिखाता है. यमन का सिविल वॉर पिछले कई सालों तक करीब निष्क्रिय रहने के बाद व्यापक US-ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर से तेज हो गया है.

हूतियों ने सऊदी एयरस्पेस को लेकर दी धमकी

हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने रियाद एयरपोर्ट की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी. वहीं, धमाके के बाद हूतियों ने धमकी देते हुए कहा कि वह सऊदी अरब के एयरस्पेस को बंद करने तक की परिस्थिति को पैदा कर सकता है.

रियाद की तरफ से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकर के प्रति वफादार सुरक्षा बलों का समर्थन किए जाने के बाद हूतियों ने सऊदी अरब के शहरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए अपने हमले तेज किए हैं. हालांकि, सऊदी सरकार ने इस हमले और एयरपोर्ट के संचालन में आई परेशानी को लेकर फिलहाल किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है. इसके अलावा, हूतियों ने इलाके की एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को भी चेतावनी दी है. 

यह भी पढ़ेंः BLA और TTP के हमलों से पाक सेना त्रस्त, रिटायर्ड सैनिकों को वापस आने का आदेश

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 08 Oct 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Riyadh Houthi
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