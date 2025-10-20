हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार तड़के (20 अक्टूबर) एक दर्दनाक हादसा हो गया. एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 747 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और रनवे से फिसलकर सीधे समुद्र में जा गिरा. विमान की लैंडिंग के वक्त यह ग्राउंड क्रू के एक वाहन से टकरा गया था, जिसके बाद हादसा हुआ.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक एयरपोर्ट कर्मचारी बताया जा रहा है. वहीं, विमान में मौजूद चारों क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा सुबह करीब 3:50 बजे हुआ, जब इलाके में तेज हवाएं और खराब मौसम बना हुआ था.

तेज धमाके के साथ पानी में जा गिरा विमान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसकी टक्कर वहां खड़े एक पेट्रोलिंग वाहन से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन समुद्र में जा गिरा और कुछ ही पलों में विमान भी रनवे पार करते हुए पानी में समा गया.

लैंडिंग के वक्त थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, विमान की रफ्तार टकराव के समय करीब 49 नॉट यानी लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी. AirNavRadar द्वारा जारी तस्वीरों में विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह गायब नजर आ रहा है, जबकि बाकी हिस्सा आधा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है.

Hong Kong Airport Incident! Early today (20th), a cargo flight from Dubai to Hong Kong collided with a ground support vehicle and plunged into the sea, resulting in the deaths of two people—the passenger and driver of the ground support vehicle. #HongKong #PlaneCrash pic.twitter.com/zrSiGYErvX — Bruce Lee (@sxrbggpp) October 20, 2025

32 साल पुराना था विमान

यह विमान करीब 32 वर्ष पुराना था और इसे तुर्की की मालवाहक कंपनी AirACT एमिरेट्स के लिए संचालित कर रही थी. इस कार्गो फ्लाइट ने दुबई अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसमें कोई यात्री नहीं था, केवल चार क्रू सदस्य मौजूद थे.

रनवे बंद, बचाव कार्य जारी

हादसे के तुरंत बाद हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपातकालीन बचाव अभियान शुरू किया. फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे क्रू को बाहर निकाला. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की उत्तरी रनवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है.

27 साल में सबसे गंभीर हादसा

हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 साल के इतिहास में यह सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जा रही है. इससे पहले 1999 में चाइना एयरलाइंस की एक फ्लाइट टाइफून के दौरान पलट गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. इस बार का हादसा 1993 के काई तक एयरपोर्ट दुर्घटना से भी मिलता-जुलता है, जब एक बोइंग 747 रनवे पार कर समुद्र में जा गिरा था.

ब्लैक बॉक्स बरामद, जांच शुरू

एयरपोर्ट प्रशासन और हांगकांग क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और तकनीकी जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि टक्कर और नियंत्रण खोने की असली वजह क्या थी. एमिरेट्स और AirACT की ओर से अभी तक इस हादसे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

