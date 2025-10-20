हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO

हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO

हांगकांग एयरपोर्ट पर एमिरेट्स का बोइंग 747 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार क्रू मेंबर घायल हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 20 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार तड़के (20 अक्टूबर) एक दर्दनाक हादसा हो गया. एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 747 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान नियंत्रण खो बैठा और रनवे से फिसलकर सीधे समुद्र में जा गिरा. विमान की लैंडिंग के वक्त यह ग्राउंड क्रू के एक वाहन से टकरा गया था, जिसके बाद हादसा हुआ.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से एक एयरपोर्ट कर्मचारी बताया जा रहा है. वहीं, विमान में मौजूद चारों क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा सुबह करीब 3:50 बजे हुआ, जब इलाके में तेज हवाएं और खराब मौसम बना हुआ था.

तेज धमाके के साथ पानी में जा गिरा विमान

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसकी टक्कर वहां खड़े एक पेट्रोलिंग वाहन से हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन समुद्र में जा गिरा और कुछ ही पलों में विमान भी रनवे पार करते हुए पानी में समा गया.

लैंडिंग के वक्त थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के आंकड़ों के मुताबिक, विमान की रफ्तार टकराव के समय करीब 49 नॉट यानी लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी. AirNavRadar द्वारा जारी तस्वीरों में विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह गायब नजर आ रहा है, जबकि बाकी हिस्सा आधा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है.

32 साल पुराना था विमान

यह विमान करीब 32 वर्ष पुराना था और इसे तुर्की की मालवाहक कंपनी AirACT एमिरेट्स के लिए संचालित कर रही थी. इस कार्गो फ्लाइट ने दुबई अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसमें कोई यात्री नहीं था, केवल चार क्रू सदस्य मौजूद थे.

रनवे बंद, बचाव कार्य जारी

हादसे के तुरंत बाद हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपातकालीन बचाव अभियान शुरू किया. फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे क्रू को बाहर निकाला. सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट की उत्तरी रनवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है.

27 साल में सबसे गंभीर हादसा

हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 साल के इतिहास में यह सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जा रही है. इससे पहले 1999 में चाइना एयरलाइंस की एक फ्लाइट टाइफून के दौरान पलट गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी. इस बार का हादसा 1993 के काई तक एयरपोर्ट दुर्घटना से भी मिलता-जुलता है, जब एक बोइंग 747 रनवे पार कर समुद्र में जा गिरा था.

ब्लैक बॉक्स बरामद, जांच शुरू

एयरपोर्ट प्रशासन और हांगकांग क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और तकनीकी जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि टक्कर और नियंत्रण खोने की असली वजह क्या थी. एमिरेट्स और AirACT की ओर से अभी तक इस हादसे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें-

पाकिस्तान का साथ देना तुर्की और अजरबैजान को पड़ा भारी, भारतीयों ने लिया ऐसा फैसला, समझा दी हैसियत

Published at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Hong Kong Aviation News Boeing-747 Boeing 747
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
बिहार
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
बिहार
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
LIVE: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget