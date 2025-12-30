बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, मुस्लिम दोस्त ने चला दी गोली

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है. यह मामला उसी मयमनसिंह जिले का है, जहां 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को जला दिया गया था. पिछले दस दिनों में यह तीसरा मामला है, जब बांग्लादेश में हिंदू युवक मारा गया है. इससे पहले ढाका में अमृत मंडल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस पर हफ्ता मांगने का आरोप लगाया गया था.

सोमवार (29 दिसंबर, 2025) को शाम 6.45 बजे एक फैक्ट्री में यह घटना हुई. लबीब ग्रुप गार्मेंट के भालुका उपजिला इलाका स्थित सुल्तान स्वेटर्स लिमिटेड में यह घटना हुई है, जहां पर बजेंद्र बिस्वास अपने मुस्लिम दोस्त नोमान मिया के साथ था. बजेंद्र की मौत उसकी थाई में गोली लगने की वजह से हुई है, यह गोली नोमान की बंदूक से ही चली थी. पुलिस ने नोमान को गिरफ्तार कर लिया है. बजेंद्र अंसार का सदस्य था. फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए 20 अंसार सदस्यों को तैनात किया गया था.

पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार बजेंद्र और नोमान सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर फैक्ट्री में तैनात हुए थे और वह फैक्ट्री के अंदर ही अंसार बैरक में रहते थे. बातचीत के दौरान नोमान ने बजेंद्र बिस्वास पर बंदूक तान दी. बताया जा रहा है कि वह मजाक में ऐसा कर रहा था, लेकिन उससे बंदूक का ट्रिगर दब गया और गोली बजेंद्र की लेफ्ट थाई में लग गई.