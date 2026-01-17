Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जाहिर की जा रही है. वहीं, पाकिस्तान में पहले से ही ऐसी हिंसा जारी है. ऐसे में एक हिंदू एडवोकेसी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की हालत हाल के महीनों में बहुत खराब हुई है. इस समूह ने अमेरिकी कांग्रेस और सरकार से बढ़ती हिंसा पर और सख्ती से जवाब देने की अपील की है.

वॉशिंगटन में एक एग्जिबिशन के मौके पर हिंदू एक्शन के उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि संगठन पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दक्षिण एशिया में हिंदुओं की हालत के बारे में कांग्रेस के सदस्यों और स्टाफ को जागरूक करने के लिए इमर्सिव एग्जिबिट्स, फिल्मों और लॉ-मेकर्स के साथ सीधे एंगेजमेंट के जरिए काम कर रहा है.

पाकिस्तान में हालात कितने खराब?

उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हजारों सालों से वहां के मूल निवासी आदिवासी समुदाय हैं, फिर भी आज उन्हें किडनैपिंग, जबरन धर्मपरिवर्तन और तस्करी का सामना करना पड़ता है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संख्या मुश्किल से कुल आबादी का डेढ़ फीसदी रह गई है. उन्होंने कहा, "हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो भारत में शरणार्थियों के साथ-साथ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भी काम कर रहे हैं. हम कम उम्र की हिंदू लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर किडनैप करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है."

'10 महीने में बांग्लादेश में लगभग 2.8 मिलियन हिंदुओं की हत्या'

चक्रवर्ती ने याद दिलाया कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था और पाकिस्तानी सेना और जमात ए इस्लामी के सहयोगी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ने सिर्फ 10 महीनों में बांग्लादेश में लगभग 2.8 मिलियन हिंदुओं की हत्या कर दी. उन्होंने चेतावनी दी कि देश में राजनीतिक बदलावों के बाद पिछले डेढ़ साल में स्थिति फिर से खराब हो गई है. उन्होंने कहा, “पिछले डेढ़ साल में हमने देखा है कि बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी ने बहुत ताकत हासिल कर ली है. यह समूह फरवरी में कुछ हफ्तों में होने वाले चुनाव जीतने की अच्छी स्थिति में है. हाल ही में सत्ता में बदलाव के बाद हिंदुओं की हालत काफी खराब हो गई है."

उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से पीटा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है और फिर जला दिया जा रहा है. यह सब खुलेआम घिनौना और हिंसा दिखाने के लिए किया जा रहा है. हिंदू एक्शन की योजना इन चिंताओं को आने वाली कांग्रेस की ब्रीफिंग में दूर करने की है, जिसके बारे में चक्रवर्ती ने कहा कि यह 10 फरवरी के आसपास होने की उम्मीद है.

अमेरिकी सांसदों ने नहीं दिखाई संवेदनशीलता

उत्सव चक्रवर्ती ने यह भी माना कि अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मौके पर उठ खड़े होने और दोनों देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुल्म के बारे में ज्यादा आक्रामक और ज्यादा फैक्ट्स के साथ बोलने की जरूरत है.

उन्होंने कहा, “अमेरिकी कांग्रेस की ओर से पर्याप्त ध्यान न देना उनकी कमजोरी और नासमझी को दिखाता है. हिंदू एक्शन का आउटरीच इसी कमी को पूरा करने के मकसद से था. हमारा मानना ​​है कि अमेरिका में हिंदुओं के तौर पर यह पक्का करने में हमारी भूमिका है कि हमारे सांसदों, हमारे व्हाइट हाउस, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट को पता हो कि क्या हो रहा है और हम यह पक्का करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वे इन समुदाय की रक्षा के लिए काम करें."

