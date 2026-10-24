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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहत्या-रंगदारी, अवैध वसूली… US में हिमांशु भाऊ के साथ नीरज फरीदपुरिया गिरफ्तार

हत्या-रंगदारी, अवैध वसूली… US में हिमांशु भाऊ के साथ नीरज फरीदपुरिया गिरफ्तार

भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को FBI ने अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. जानिए उसके खिलाफ दर्ज मामले और इंटरपोल नोटिस के बारे में.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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अमेरिका में भारत के मोस्ट वांटेड हिमांशु भाऊ उर्फ भाऊ रिटोलिया गिरफ्तार हो चुका है. उसे उर्फ भाऊ रिटोलिया पकड़ा है. साल 2023 में हिमांशु के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए दूसरे देशों की पुलिस से किसी मोस्ट वांटेड व्यक्ति का पता लगाने और कानून के तहत उसे हिरासत में लेने में मदद मांगी जाती है.

हिमांशु भाऊ के ऊपर कई गंभीर आरोप थे. दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों में हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती मांगने और हथियारों की तस्करी जैसे केस दर्ज थे. इंटरपोल ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ अगस्त 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.  इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं. हिमांशु भाऊ NIA, दिल्ली-हरियाणा पुलिस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था. हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला था.

हरियाणा-दिल्ली पुलिस ने रखा था लाखों रुपये का इनाम

हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाऊ की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए उस पर 2.5 लाख रुपये का इनाम रखा था. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ की सिर पर 1 लाख रुपये का इनाम रखा था. इस क्रम में भारतीय एजेंसियां लंबे समय से हिमांशु की तलाश में लगी हुई थी. मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ पर आरोप है कि वह विदेश में बैठकर दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में गैंग ऑपरेट करता था.

नीरज फरीदपुरिया गिरफ्तार

हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिका में एक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया भी पकड़ा गया है. उस पर दिल्ली-हरियाणा और पंजाब  25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, रंगदारी जैसे केस शामिल है. इसके अलावा नीरज का नाम साल 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की मर्डर में आ चुका है. ये हिमांशु भाऊ के साथ गैंग ऑपरेट करता है. NIA नीरज  के घर पर छापेमारी भी कर चुकी है. नीरज फरीदपुरिया 2012 में हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद था. उसे 2015 में उम्र कैद हुई. हालांकि उसे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019 में जमानत दे दी. उसके बाद नीरज विदेश भाग गया था.

कई बड़े कांड में नाम शामिल होने के दावे

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी की घटना से हिमांशु भाऊ का नाम जोड़ा जाता है. दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में हुई हत्या, बेरी के चेयरमैन की हत्या की कथित साजिश और जिम ट्रेनर विजय की हत्या जैसे मामलों में भी उसका नाम सामने आया है.  हिमांशु भाऊ को नीरज बवाना और बंबीहा गैंग से जुड़े लोगों का करीबी बताया जाता है. वहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गिरोह के साथ उसकी दुश्मनी की खबरें भी सामने आती रही हैं.

ब्रेकिंग खबर है अपडेट की जा रही है....

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About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 24 Oct 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
America FBI Breaking News Abp News DELHI
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