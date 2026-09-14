लाहौर में हाई वोल्टेज ड्रामा, खैबर पख्तूनख़्वाह के CM को उठा ले गई पुलिस

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है जिसमे लाहौर की सड़कों पर इमरान ख़ान की रिहाई के समर्थन में रोड शो निकालने के दौरान पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख़्वाह के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी को उठा कर 3 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया है. सोहेल अफ़रीदी ने आरोप लगाया कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ के आदेश पर उनकी पुलिस ने उन्हें बीच रोडशो अगवा किया और फिर लक्ष्मी चौक पर ले जाकर फेंक दिया.

तस्वीरों में क्या आ रहा नजर?

तस्वीरो में भी पुष्टि हो रही है कि किस तरह से लाहौर पुलिस ने गाड़ी में बैठा कर खैबर पख्तूनख्वाह के मुख्यमंत्री को लेकर जा रही थी. आगे आगे पुलिस की गाड़ी में सोहेल अफरीदी बैठे है. और पीछे पीछे पीटीआई के कार्यकर्ता मोटर साइकिल से चल रहे है जिसमे बार बार कहा जा रहा है कि लाहौर पुलिस ने खैबर पख्तूनख़्वाह के मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी को अगवा कर लिया है.

🚨 HIGH-VOLTAGE DRAMA IN LAHORE:



KP Chief Minister @SohailAfridiISF was first abducted and taken into custody by @Lahorepoliceops during a roadshow today.



In a bizarre twist, @OfficialDPRPP then threw him onto the road near Laxmi Chowk after driving 3 kilometers.



A wild state… pic.twitter.com/H7PdvGcQnU — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) September 14, 2026

सोहेल अफरीदी ने शांति की अपील करते आ रहे नजर

बाद में देखा जा सकता है की सोहेल अफरीदी को लाहौर की मॉल रोड से उठा कर पुलिस ने लक्ष्मी चौक पर छोड़ दिया जिसके बाद सोहेल अफ़रीदी कार्यकर्ताओं को सब्र और शांति रखने की अपील कर रहे हैं और अपना हाल बता रहे हैं.

पाकिस्तान में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ लाहौर पुलिस का इस तरह की हरकत करना पाकिस्तान में लोकतंत्र की असल स्थिति दिखा रहा है. जहां पर खैबर पख्तूनख्वाह जैसे बड़े राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री तक को भी जब चाहे तब पुलिस बीच सड़क से उठा सकती है और जहां चाहे वहां छोड़ सकती है.