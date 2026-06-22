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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल का बड़ा एक्शन, शांति वार्ता के बीच पहाड़ चीरकर तबाह किया हिज्बुल्लाह का सीक्रेट ड्रोन बेस, हिल गया ईरान!

इजरायल का बड़ा एक्शन, शांति वार्ता के बीच पहाड़ चीरकर तबाह किया हिज्बुल्लाह का सीक्रेट ड्रोन बेस, हिल गया ईरान!

यह बेस पिछले दस सालों में ईरान की सीधी मदद से बनाया गया था. जिस जगह पर सुरंग का नेटवर्क मिला है, वह 6 किलोमीटर दूर मजदल जौन गांव के नीचे मिला है. दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान इलाके पर कब्जा था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 22 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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Hezbollah Undeground Drone Factory: एक तरफ शांति वार्ता जारी है. तो दूसरी तरफ इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान में इजरायल बॉर्डर पर एक पहाड़ के नीचे हिज्बुल्लाह का बड़ा अंडरग्राउंड ड्रोन बेस मिला है. द टाइम्स ऑफ इजरायल की मानें तो इस जगह का इस्तेमाल ईरान में तैयार ड्रोन को असेंबल करने और उन्हें इजरायल की तरफ लॉन्च करने के लिए किया जा रहा था. 

कब्जे वाले इलाके में इजरायल सेना की कार्रवाई

सेना के अधिकारियों के मुताबिक, यह बेस पिछले दस सालों में ईरान की सीधी मदद से बनाया गया था. जिस जगह पर सुरंग का नेटवर्क मिला है, वह 6 किलोमीटर दूर मजदल जौन गांव के नीचे मिला है. इसी महीने के शुरुआत में दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन के दौरान इस इलाके पर कब्जा किया था.

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स्टील के बड़े ब्लास्ट प्रूफ गेट से सेफ बेस था

जानकारी के मुताबिक, सुरंग पहाड़ के अंदर कई सौ मीटर में फैली हुई थी. जमीन के नीचे लगभग 29 मीटर की गहराई तक जाती है. इस बेस को स्टील के बड़े ब्लास्ट प्रूफ गेट से सेफ किया गया था. इस इलाके में पहली मिली हिज्बुल्लाह की दूसरी सुरंगों की तुलमान में कहीं बेहतर स्टैंडर्ड से तैयार किया गया था. सेना को लगभग 50 ऐसे ड्रोन मिले, जिनमें विस्फोटक वॉरहेड लगे हुए थे. इनका वजन 30 KG है. इन्हें देशभर में टारगेट करने की क्षमता थी. 

ऐसे ड्रोन हैं, जिनसे पूरे इजरायल को खतरा था: सेना

अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे ड्रोन हैं, जिनसे पूरे इजरायल को खतरा था. हिज्बुल्लाह के साथ 2024 के संघर्ष के दौरान हवाई हमलों  का निशाना बनाया गया था. इससे पहले अधिकारियों का मानना है कि बाद में इस समूह ने उस जगह को पिर से ठीक करने की कोशिश की थी. यह ऐसे समय में हुई है, जब दोनों पक्षों के बीच पहले से मौजूद युद्धविराम समझौते के बावजूद इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच झड़पें जारी हैं. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 22 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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Lebanon ISRAEL WORLD NEWS
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