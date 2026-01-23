हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया का सबसे ताकतवार पासपोर्ट किसका? अमेरिका और भारत के लिए खुशखबरी, जानें पाकिस्तान का हाल

दुनिया का सबसे ताकतवार पासपोर्ट किसका? अमेरिका और भारत के लिए खुशखबरी, जानें पाकिस्तान का हाल

दुनिया भर के पासपोर्ट को लेकर Henley Passport Index ने 2026 की रैंकिंग जारी की है. यूरोप के कई देश तीसरे और चौथे पायदान पर लुढक गए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात टॉप 5 में पहुंच गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 23 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दुनिया भर के पासपोर्ट को लेकर Henley Passport Index ने 2026 की रैंकिंग जारी की है. इस साल सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट घोषित किया गया है. इसका मतलब ये है कि सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति बिना वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकता है. 

एशिया की बढ़ती ताकत इस लिस्ट में साफ दिखती है. सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर जापान और साउथ कोरिया का नंबर हैं, जिन्हें 188 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है. यूरोप के कई देश तीसरे और चौथे पायदान पर लुढक गए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने बीते दो दशकों में 57 पायदान की छलांग लगाते हुए खुद को टॉप 5 में पहुंचा दिया है. हालांकि एक ही पायदान पर कई देश हैं.

अमेरिका टॉप 10 में वापस लौटा

वहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की स्थिति की बात करें तो पिछले साल गिरावट के बाद अमेरिका फिर टॉप 10 में लौट आया है और 179 देशों में वीजा फ्री पहुंच के साथ 10वें स्थान पर है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मलेशिया भी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. वहीं इसके उलट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट की सूची में अफगानिस्तान सबसे नीचे है. अफगान पासपोर्ट के साथ केवल 24 देशों में बिना वीजा यात्रा संभव है. 

सीरिया (100वें), इराक (99वें), पाकिस्तान (98वें), यमन और सोमालिया जैसे देश हैं. रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट के बीच 168 देशों का अंतर हो चुका है. साल 2006 में यह अंतर केवल 118 देशों का था.

पाकिस्तान रैंकिंग में सुधार के बाद भी पीछे

पाकिस्तान 98वीं रैंक में आकर टॉप 100 में आने में कामयाब हो गया. पिछले साल यह 103 पर था. बता दें कि 10 साल में ये पहली बार है जब पाकिस्तान टॉप 100 में आया है. हालांकि रैंकिंग में सुधार होकर भी पाकिस्तान फिसड्डी ही रहा. पिछले साल 103 रैंक पर होकर भी पाकिस्तानी 33 देशों की यात्रा ही वीजा फ्री कर सकते थे. इस साल जब रैंक 98 है तो सिर्फ 31 देशों की यात्रा हो सकती है, यानी और 2 देश कम हो गए हैं. 

भारत के पासपोर्ट की स्थिति क्या है?

भारत की बात करें तो 2026 में भारत 80वें नंबर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 पायदान ऊपर है. 2025 में भारत 85वें पायदान पर था. भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 55 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिलती है. भारत के नजरिये से इसे काफी सकारात्मक माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें

समीर वानखेड़े के प्रमोशन को लेकर केंद्र की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कहा- हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे

Published at : 23 Jan 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Passport Visa INDIA Henley Passport Index
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
बॉलीवुड
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Maharashtra News: Pune के loni में बेकाबू कार ने कुचला मासूम बच्चे को | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सुरक्षाबलों का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी 
बॉलीवुड
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब, बोले- 'सच की हमेशा जीत होती है'
Border 2 के लिए वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करण जौहर ने दिया करारा जवाब
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
जनरल नॉलेज
यूपी के किन 28 जिलों को अलग करने की हो रही डिमांड, क्या होगा इस राज्य का नाम?
यूपी के किन 28 जिलों को अलग करने की हो रही डिमांड, क्या होगा इस राज्य का नाम?
हेल्थ
Fainting And Heart Disease: बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत
बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget