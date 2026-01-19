Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों देशों की सेनाओं के बीच सोमवार (19 जनवरी, 2026) को एक बार फिर से चमन बॉर्डर पर झड़प हुई है. जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी और अफगानी सेना के बीच यह झड़प सबसे पहले दोपहर करीब 3 बजे किला सैफुल्लाह सेक्टर में गोलीबारी से शुरू हुई थी. इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की सेना ने हमलावर ड्रोन के जरिए चमन बॉर्डर के पास बनी अफगानिस्तानी सेना की पोस्ट पर हमला कर दिया.

चमन बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य झड़प को लेकर अभी तक पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी ने भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इसके साथ, आपसी गोलीबारी और पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई ड्रोन स्ट्राइक में भी घायल या मारे गए लोगों का आंकड़ा भी सामने नहीं आया है.

2025 में कई बार हो चुकी सैन्य झड़प

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध पिछले साल अक्टूबर महीने में सीमा पर हुई झड़पों के बाद से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं. वहीं, दिसंबर महीने में भी दोनों देशों के बीच एक फिर से तनाव बढ़ गया था. दोनों देशों की सेनाओं के बीच 5 दिसंबर, 2025 को चमन सीमा पर भारी गोलीबारी की घटना हुई थी. इस घटना को लेकर अफगानिस्तान के अधिकारियों ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलीबारी में चार अफगानी नागरिकों की मौत हो गई थी.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस घटना को लेकर अफगानिस्तान के सेना पर आरोप लगाया था. पाक अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि अफगानी सेना ने बदानी इलाके में मोर्टार दागे थे.

एक-दूसरे पर लगाए थे पहले हमला करने के आरोप

पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगातार एक-दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाते रहे हैं. अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने आरोप लगाया था कि स्पिन बोलदक पर पाकिस्तान ने पहले हमला किया था. उन्होंने दावा किया कि अफगानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की थी.

यह भी पढ़ेंः काबुल में रेस्तरां के सामने IED ब्लास्ट, चीनी नागरिकों को बनाया गया टारगेट, कम से कम 7 की मौत; कौन है जिम्मेदार?

