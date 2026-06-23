यूरोप में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है. सोमवार (23 जून) को यूरोप में भीषण गर्मी के कारण कई शहरों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए और फ्रांस में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान एक तपती कार में दो बच्चों की मौत भी शामिल है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में ज्यादातर स्कूल बंद कर दिए गए हैं या उनके समय में बदलाव किया गया, वहीं ब्रिटेन में मौसम का अनुमान लगाने वालों ने कहा कि इस हफ्ते तापमान जून महीने के रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के पश्चिमी वाइन-उत्पादक इलाके बोर्डो में तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे पिछले साल अगस्त का रिकॉर्ड टूट गया. मध्य फ्रांस के पोइटियर्स में तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जिसने 1947 में बने पिछले सबसे ज्यादा तापमान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.



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कई देश प्रभावित

स्पेन के आमतौर पर ठंडे रहने वाले सैन सेबेस्टियन क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. रॉयटर्स क्लाइमेट मॉनिटर के अनुसार, यह 22 जून के ऐतिहासिक औसत से दोगुने से भी अधिक था. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की अप्रैल रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में तापमान बढ़ने की रफ्तार वैश्विक औसत से दोगुनी से ज्यादा है.



कहां कितना तापमान

स्पेन में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि एल ग्रानाडो में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. फ्रांस के कई हिस्सों में तापमान 41 से 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि पेरिस में यह 37.7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. जर्मनी में तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. ब्रिटेन में 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका के बीच 'एम्बर' अलर्ट जारी किया गया है. इटली के कई प्रमुख शहरों में 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण रेड अलर्ट लागू है. बेल्जियम में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है.

मौतों का बढ़ता आंकड़ा

दक्षिण-पूर्वी फ्रांस के कारपेंट्रास में दो और चार साल के दो बच्चों की तपती कार में मौत हो गई. उनकी मां ने उन्हें घर के बाहर खड़ी कार में बेहोश पाया था. बोर्डो क्षेत्र में 80 से 95 वर्ष की उम्र के तीन बुजुर्गों की भी लू से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मौत हो गई. इसके अलावा, रविवार और सोमवार के बीच 13 लोगों की डूबने से जान चली गई. अधिकारियों का कहना है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में जा रहे हैं, जिससे ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, यूरोप में यह हीटवेव 'ओमेगा ब्लॉक' नामक मौसमीय स्थिति के कारण बनी हुई है.



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