US और जॉर्जिया से गिरफ्तार हुए दो कुख्यात गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भानु राणा, भारत लाने की तैयारी
जांच एजेंसियों के मुताबिक वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया में बैठकर नए शूटरों की भर्ती कर रहा था. दिल्ली में हाल ही में हुई गोलीबारी में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है.
भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया है. दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा.
भारत के करीब दो दर्जन गैंगस्टर देश से बाहर हैं और अपने गैंग में नए-नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं. इनमें गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, हिमांशु भाऊ जैसे नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और यूएई जैसे देशों में खासे एक्टिव हैं और वहां बैठकर भारत में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं.
कौन है वेंकटेश गर्ग
वेंकटेश गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है और इसके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वेंकटेश गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में शामिल रहा है. उसके बाद वेंकटेश फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया और जॉर्जिया को अपना नया ठिकाना बना लिया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया में बैठकर नए शूटरों की भर्ती कर रहा था. दिल्ली में हाल ही में हुई गोलीबारी में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है. वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गैंग में भर्ती कर रहा था. गर्ग कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का भी सिंडिकेट चला रहा था.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है राणा
वहीं, भानु राणा हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है. भानु राणा हथियार सप्लाई का नेटवर्क संभालता है. करनाल एसटीएफ ने उसके इशारे पर काम कर रहे 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था. भानु राणा का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है. बता दें कि राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में एक्टिव है और उस पर कई केस चल रहे हैं.
ये भी पढ़ें
PM Modi Dehradun Visit: PM मोदी का देहरादून दौरा! 8140 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, हाई अलर्ट पर प्रशासन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL