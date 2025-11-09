Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी कामयाबी मिली है. हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से गिरफ्तार किया है. दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से और भानु राणा को अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा.

भारत के करीब दो दर्जन गैंगस्टर देश से बाहर हैं और अपने गैंग में नए-नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं. जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं. इनमें गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, अनमोल बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, हिमांशु भाऊ जैसे नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और यूएई जैसे देशों में खासे एक्टिव हैं और वहां बैठकर भारत में अपराध की जड़ें मजबूत कर रहे हैं.

कौन है वेंकटेश गर्ग

वेंकटेश गर्ग हरियाणा के नारायणगढ़ का रहने वाला है और इसके खिलाफ हत्या, लूट और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. वेंकटेश गुरुग्राम में बसपा नेता की हत्या में शामिल रहा है. उसके बाद वेंकटेश फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया और जॉर्जिया को अपना नया ठिकाना बना लिया.

जांच एजेंसियों के मुताबिक वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया में बैठकर नए शूटरों की भर्ती कर रहा था. दिल्ली में हाल ही में हुई गोलीबारी में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है. वो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गैंग में भर्ती कर रहा था. गर्ग कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन का भी सिंडिकेट चला रहा था.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है राणा

वहीं, भानु राणा हरियाणा के करनाल का रहने वाला है और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है. भानु राणा हथियार सप्लाई का नेटवर्क संभालता है. करनाल एसटीएफ ने उसके इशारे पर काम कर रहे 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था. भानु राणा का नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है. बता दें कि राणा लंबे समय से अपराध की दुनिया में एक्टिव है और उस पर कई केस चल रहे हैं.

