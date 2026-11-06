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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचुनाव में ट्रंप की हार के बाद US में बड़ा इस्तीफा, हरमीत ढिल्लों ने छोड़ी कुर्सी, जानें कौन?

चुनाव में ट्रंप की हार के बाद US में बड़ा इस्तीफा, हरमीत ढिल्लों ने छोड़ी कुर्सी, जानें कौन?

अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की प्रमुख हरमीत ढिल्लों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाली वह पहली वरिष्ठ अधिकारी हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 07:09 AM (IST)
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अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है. अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग (सिविल राइट्स डिवीजन) की प्रमुख हरमीत ढिल्लों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मध्यावधि चुनाव के बाद ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाली वह पहली वरिष्ठ अधिकारी हैं. 

अटॉर्नी जनरल ने की ढिल्लों के काम की तारीफ
अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हरमीत ढिल्लों ने दृढ़ विश्वास के साथ नागरिक अधिकार प्रभाग का नेतृत्व किया. उन्होंने हर अमेरिकी की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की और बिना किसी पक्षपात या डर के कानून लागू किया. 

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ढिल्लों ने भी गुरुवार को एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल (एएजी) के रूप में देश की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा. उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में अवैध डीईआई (विविधता, समानता और समावेशन) नीतियों का अंत करने की दिशा में काम हुआ. साथ ही महिलाओं और लड़कियों के खेलों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई. उन्होंने यह अवसर देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया और कहा कि अब वह आगे की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं.

नागरिक अधिकार विभाग के कामकाज में किया बड़ा बदलाव
हरमीत ढिल्लों करीब डेढ़ साल तक सहायक अटॉर्नी जनरल के पद पर रहीं. वह पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान की कानूनी सलाहकार रह चुकी थीं. उनके कार्यकाल में नागरिक अधिकार प्रभाग के कामकाज की प्राथमिकताएं बदल गईं. परंपरागत रूप से यह विभाग मतदान तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने और पुलिस सुधार से जुड़े कानूनों को लागू करने का काम करता रहा है.

लेकिन ढिल्लों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के अनुरूप विभाग की दिशा बदलने की कोशिश की. उन्होंने अपने अभियान में उस विचारधारा का विरोध किया, जिसे वह 'वोक विचारधारा' कहती थीं. सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता काफी चर्चा में रही. वह नागरिक अधिकारों से जुड़ी पहलों की घोषणा के साथ अपनी बुनाई की रुचि भी साझा करती थीं. इसके अलावा उन्होंने दक्षिणपंथी मुद्दों का खुलकर समर्थन किया. इनमें अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन के तहत हथियार रखने के अधिकार को बढ़ावा देना भी शामिल था. उन्होंने विभाग में इस अधिकार से जुड़ा एक अलग प्रभाग भी शुरू किया.

कर्मचारियों की भारी कमी से जूझता रहा विभाग
ढिल्लों के कार्यकाल में नागरिक अधिकार प्रभाग को कर्मचारियों की भारी कमी का सामना करना पड़ा. विभाग के 75 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी या उन्हें हटा दिया गया. उनकी जगह ढिल्लों ने कई रूढ़िवादी विचारधारा वाले वकीलों की नियुक्ति की, लेकिन उनकी संख्या और अनुभव पुराने कर्मचारियों की कमी पूरी नहीं कर सके.

चुनावी मामलों से भी धीरे-धीरे हुईं दूर
हाल के हफ्तों में ढिल्लों न्याय विभाग के कई अहम चुनावी मामलों से अलग-थलग पड़ती दिखाई दीं. विभाग ने ऐसे कई मुकदमे शुरू किए थे, जिनका संबंध ट्रंप के उन आरोपों से था कि डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में धांधली कर उन्हें हराने की कोशिश कर रही है. इन मामलों में राष्ट्रपति की खास दिलचस्पी थी, लेकिन ढिल्लों की भूमिका लगातार सीमित होती गई.

मतदाता सूची से जुड़े मुकदमों में मिली बड़ी हार
अदालतों में ढिल्लों को सबसे बड़ी हार मतदाता सूचियों तक पहुंच हासिल करने की कोशिशों में मिली. उन्होंने कई राज्यों में मुकदमे दायर कर दावा किया था कि इससे गैर-अमेरिकी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में मदद मिलेगी और सूचियों को साफ किया जा सकेगा.

हालांकि, देशभर के न्यायाधीशों ने इन मुकदमों को खारिज कर दिया. अदालतों ने इन प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हुए आशंका जताई कि कानून का इस्तेमाल मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने या उनकी निजी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है.

ढिल्लों ने विश्वविद्यालयों के खिलाफ भी कई कदम उठाए. उन्होंने कुछ विश्वविद्यालयों को पत्र भेजे और मुकदमे दायर किए. इन संस्थानों पर यहूदी विरोध और मुख्य रूप से श्वेत छात्रों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए थे. हालांकि, इन कोशिशों से अदालतों में बहुत कम सफलता मिली. कई मामलों में मुकदमे तक दायर नहीं हो सके. कुछ विश्वविद्यालयों ने यहूदी विरोध को खत्म करने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई, लेकिन सीएनएन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, न्याय विभाग की ओर से इस दिशा में कोई स्पष्ट कार्ययोजना या नियमित निगरानी नहीं की गई.

यह भी पढ़िएः लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 06 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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