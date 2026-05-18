हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहंटावायरस से निपटने में स्पेन ने की मदद, तो WHO के डीजी ने कहा धन्यवाद; एक महीने के बाद मंजिल पर पहुंचा MV होंडियस क्रूज शिप

हंटावायरस से निपटने में स्पेन ने की मदद, तो WHO के डीजी ने कहा धन्यवाद; एक महीने के बाद मंजिल पर पहुंचा MV होंडियस क्रूज शिप

WHO on Hantavirus: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक (DG) डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा था कि वायरस की लंबी इन्क्यूबेशन पीरियड को देखते हुए आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 May 2026 09:36 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एमवी होंडियस जहाज पर हंटावायरस प्रकोप के बाद रॉटरडैम पहुंचा।
  • तीन यात्रियों की हंटावायरस से मौत, 11 मामले अब तक।
  • WHO के अनुसार, वायरस के और मामले आने की संभावना।
  • स्पेन ने यात्रियों को स्वदेश भेजने में मदद की।

हंटावायरस के प्रकोप से प्रभावित क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) समुद्र में एक महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद सोमवार (18 मई, 2026) को अपनी आखिरी मंजिल रॉटरडैम पहुंच गया है, जहां अब जहाज पर सिर्फ उसके क्रू सदस्य ही मौजूद हैं.

हालांकि, इस महीने की शुरुआत में 23 देशों के करीब 150 यात्रियों और क्रू सदस्यों को लेकर जा रहे एक समुद्री जहाज एमवी होंडियस (MV Hondius) को हंटावायरस के प्रकोप के बाद क्वारंटीन करना पड़ा था. डच झंडे वाले इस जहाज पर यात्रा करने वाले तीन लोगों की इस वायरस के चलते अब तक मौत हो चुकी है. जिसमें एक डच कपल और एक जर्मन महिल शामिल थी. इनमें से दो लोगों में हंटावायरस से संक्रमण की पुष्टि भी हुई थी.

वहीं, कनाडाई अधिकारियों की ओर से रविवार (17 मई, 2026) को हंटावायरस के एक और मामले की पुष्टि होने के बाद अब क्रूज जहाज के यात्रियों में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है.

यह भी पढ़ेंः ‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी

WHO के डीजी ने हंटावायरस को लेकर क्या कहा?

इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक (DG) डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस वायरस को लेकर कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह (हंटावायरस) किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वायरस की लंबी इन्क्यूबेशन पीरियड को देखते हुए आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं.

WHO के डीजी ने स्पेन को क्यों कहा धन्यवाद?

स्वीट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित करते हुए WHO के डीजी डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने हंटावायरस प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए स्पेन के अधिकारियों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि स्पेन ने क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) को कैनरी द्वीप पहुंचने की अनुमति दी थी और जहाज पर मौजूद लोगों को उनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया में भी समन्वय किया था.

यह भी पढ़ेंः China-Pakistan Relations: सेकेंड स्ट्राइक क्षमता की फिराक में पाकिस्तान, चीन से मांगा एडवांस्ड परमाणु पनडुब्बियां, रिपोर्ट से हड़कंप

Published at : 18 May 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
World Health Organisation Hantavirus WHO 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हंटावायरस से निपटने में स्पेन ने की मदद, तो WHO के डीजी ने कहा धन्यवाद; एक महीने के बाद मंजिल पर पहुंचा MV होंडियस क्रूज शिप
हंटावायरस से निपटने में स्पेन ने की मदद, तो WHO के डीजी ने कहा धन्यवाद; एक महीने के बाद मंजिल पर पहुंचा MV होंडियस क्रूज शिप
विश्व
ईरान के जब्त फंड से 25% जारी करने के तैयार US, तेल प्रतिबंधों में भी छूट को, ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव!
ईरान के जब्त फंड से 25% जारी करने को तैयार US, तेल प्रतिबंधों में भी छूट, बदला ट्रंप का रुख!
विश्व
क्या अमेरिका ईरान में बनी बात? ऑयल पर लगी रोक अस्थायी रूप से हटाने को राष्ट्रपति ट्रंप हुए तैयार
क्या अमेरिका ईरान में बनी बात? ऑयल पर लगी रोक अस्थायी रूप से हटाने को राष्ट्रपति ट्रंप हुए तैयार
विश्व
US Iran War: अब खत्म हो जाएगा युद्ध? ईरान ने अमेरिका को भेजा संशोधित प्रस्ताव, क्या मानेंगे ट्रंप?
अब खत्म हो जाएगा युद्ध? ईरान ने अमेरिका को भेजा संशोधित प्रस्ताव, क्या मानेंगे ट्रंप?
Advertisement

वीडियोज

'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत; रेड बॉल क्रिकेट में करीब 40 हजार रन
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
विश्व
Explained: एक चरवाहे ने जान देकर खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डा का पर्दाफाश, आखिर कर क्या रहे थे यहूदी?
एक चरवाहे ने खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डे पर क्या कर रहे थे यहूदी?
इंडिया
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें- बुरे समय के लिए कैसे बचाएं पैसे
कोरोना, युद्ध और ऊर्जा संकट! PM मोदी क्यों बोले- गरीबी के दलदल में फंसेंगे? एक्सपर्ट्स से जानें
शिक्षा
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget