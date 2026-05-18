Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एमवी होंडियस जहाज पर हंटावायरस प्रकोप के बाद रॉटरडैम पहुंचा।

तीन यात्रियों की हंटावायरस से मौत, 11 मामले अब तक।

WHO के अनुसार, वायरस के और मामले आने की संभावना।

स्पेन ने यात्रियों को स्वदेश भेजने में मदद की।

हंटावायरस के प्रकोप से प्रभावित क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) समुद्र में एक महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद सोमवार (18 मई, 2026) को अपनी आखिरी मंजिल रॉटरडैम पहुंच गया है, जहां अब जहाज पर सिर्फ उसके क्रू सदस्य ही मौजूद हैं.

हालांकि, इस महीने की शुरुआत में 23 देशों के करीब 150 यात्रियों और क्रू सदस्यों को लेकर जा रहे एक समुद्री जहाज एमवी होंडियस (MV Hondius) को हंटावायरस के प्रकोप के बाद क्वारंटीन करना पड़ा था. डच झंडे वाले इस जहाज पर यात्रा करने वाले तीन लोगों की इस वायरस के चलते अब तक मौत हो चुकी है. जिसमें एक डच कपल और एक जर्मन महिल शामिल थी. इनमें से दो लोगों में हंटावायरस से संक्रमण की पुष्टि भी हुई थी.

वहीं, कनाडाई अधिकारियों की ओर से रविवार (17 मई, 2026) को हंटावायरस के एक और मामले की पुष्टि होने के बाद अब क्रूज जहाज के यात्रियों में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है.

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WHO के डीजी ने हंटावायरस को लेकर क्या कहा?

इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक (DG) डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस वायरस को लेकर कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह (हंटावायरस) किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वायरस की लंबी इन्क्यूबेशन पीरियड को देखते हुए आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं.

WHO के डीजी ने स्पेन को क्यों कहा धन्यवाद?

स्वीट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित करते हुए WHO के डीजी डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने हंटावायरस प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए स्पेन के अधिकारियों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि स्पेन ने क्रूज शिप एमवी होंडियस (MV Hondius) को कैनरी द्वीप पहुंचने की अनुमति दी थी और जहाज पर मौजूद लोगों को उनके देशों में वापस भेजने की प्रक्रिया में भी समन्वय किया था.

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