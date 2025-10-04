गाजा संघर्ष में एक संभावित मोड़ आया है. दरअसल शुक्रवार (03 अक्तूबर) को हमास ने घोषणा की कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव भी रखा है. यह कदम न केवल क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अहम माना जा रहा है, बल्कि इसे लेकर दुनिया में मिश्रित भावनाएं भी देखी जा रही हैं.

इस घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पीएम मोदी से लेकर मैक्रों तक सबने इस फैसले का स्वागत किया है. अन्य वैश्विक नेताओं और संस्थाओं ने भी हमास की इस पहल को स्वागत योग्य बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है.

ट्रंप ने किया हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की प्रतिक्रिया का स्वागत किया और इज़राइल पर दबाव डाला कि वह संघर्ष विराम स्वीकार करे. ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म Truth Social पर कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमास “स्थायी शांति के लिए तैयार” है और उन्होंने इज़राइल से गाजा में बमबारी तुरंत रोकने का आग्रह किया, ताकि बंधकों को सुरक्षित और शीघ्रता से रिहा किया जा सके. उन्होंने यह भी बताया कि बातचीत पहले ही कुछ बिंदुओं पर शुरू हो चुकी है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है. ट्रंप ने कहा, “यह केवल गाजा के बारे में नहीं है, बल्कि यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जाने वाली शांति के लिए है.”

भारत

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं, क्योंकि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति दिखाई दे रही है. बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखे जा सकते हैं. भारत सभी प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहेगा, जो एक स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में काम कर रहे हैं."

We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.



India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump @POTUS — Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025

फ्रांस

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हमास की घोषणा पर तुरंत प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इज़राइली बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम “संभव के भीतर” हैं. मैक्रॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा, “अब हमारे पास शांति की दिशा में निर्णायक प्रगति करने का अवसर है.” उन्होंने ट्रंप के प्रयासों के लिए धन्यवाद भी किया. उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों के अनुरूप अमेरिका, इज़राइल, फिलिस्तीनी और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ पूरी भूमिका निभाएगा.

The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!



Hamas' commitment must be followed up without delay.



We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.



France will play its full part… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे गाजा में इस दुखद संघर्ष को समाप्त करें. उनके प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेस ने कतर और मिस्र की मध्यस्थता के लिए भी धन्यवाद दिया. प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिक ने कहा कि गुटेरेस ने तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम, सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई और मानवीय सहायता के लिए पूर्ण पहुँच की भी पुन: अपील की. उन्होंने कहा, “संयुक्त राष्ट्र इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करेगा ताकि और अधिक पीड़ा रोकी जा सके.”

यूनाइटेड किंगडम

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमास द्वारा अमेरिकी शांति योजना को स्वीकार करने पर प्रतिक्रिया दी और इसे “महत्वपूर्ण कदम” बताया. उन्होंने X पर लिखा, “हमास का अमेरिकी शांति प्रस्ताव को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण प्रगति है.”

Hamas’ acceptance of the US peace plan is a significant step forwards. pic.twitter.com/Gj1MprCem3 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 3, 2025

कतर

कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमास की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि कतर ने मध्यस्थ मिस्र और अमेरिका के साथ समन्वय शुरू कर दिया है ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा योजना पर युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी रखी जा सके. प्रवक्ता ने कहा, “कतर, हमास की राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को स्वीकार करने और योजना में उल्लिखित बंधक विनिमय ढांचे के तहत सभी बंधकों को रिहा करने की तत्परता का स्वागत करता है.” उन्होंने आगे कहा, “हम बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई के लिए तत्काल संघर्ष विराम की राष्ट्रपति की अपील का समर्थन भी करते हैं, ताकि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर हो रहे खूनखराबे को समाप्त किया जा सके.”

The State of Qatar welcomes the announcement by Hamas of its agreement to President Trump’s plan, and its readiness to release all hostages as part of the exchange framework outlined in the plan.



We also affirm our support for the statements made by the President calling for an… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 3, 2025

