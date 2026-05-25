दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, सऊदी की 7% GDP कैसे बना हज?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की GDP का 7% हिस्सा बना हज?

Explained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की GDP का 7% हिस्सा बना हज?

Hajj 2026: 180 देशों से 17 लाख से ज्यादा लोग. एक ही वक्त और एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जिनका मकसद एक ही है. अपने रब को राजी करना. ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि अरब की सरजमीं पर लिखी जा रही हकीकत है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 25 May 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

हज 2026 शुरू हो चुका है. ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आर्थिक आयोजन है, जहां इबादत, इंतजाम और अर्थव्यवस्था तीनों एक साथ अपने चरम पर हैं. इस बार 15 लाख से ज्यादा विदेशी हाजी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और कुल तादाद 17 लाख पार करने का अनुमान है. इनमें भारत के 1.75 लाख हाजी शामिल हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है. 26 मई को अराफात के मैदान पर जब 45 डिग्री की तपिश में करोड़ों हाथ दुआ के लिए उठेंगे, तो ये नजारा सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंतजाम का भी होगा जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती. ये एक्सप्लेनर हज 2026 के हर उस पहलू का है, जो आपको हैरान कर देगा...

इस साल कितने लाख मुसलमान हज करेंगे?

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बावजूद, इस साल करीब 17 लाख हाजियों के हज में शामिल होने की उम्मीद है. ये वो आंकड़ा है जो पिछले साल के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है. 2025 में कुल 16,73,230 लोगों ने हज किया था, जिनमें 15,06,576 विदेशी और 1,66,654 घरेलू (सऊदी नागरिक और प्रवासी) शामिल थे.

15 लाख से ज्यादा विदेशी हाजी और सऊदी अरब के लोकल आवेदनों की बाढ़

हज पासपोर्ट फोर्सेज के कमांडर सालेह अल-मुरब्बा ने 23 मई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15,18,153 विदेशी हाजी अब तक सऊदी अरब पहुंच चुके हैं. ये आंकड़ा पिछले साल के विदेशी हाजियों की संख्या को पार कर चुका है और ये सिलसिला अभी जारी है.

वहीं, सऊदी अरब के अंदरूनी (Domestic) हाजियों के लिए इस साल जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 5,58,270 आवेदन दाखिल हुए, जिनमें से 59% पुरुषों और 41% महिलाओं के थे. इनमें से 3% आवेदक तो 20 साल से भी कम उम्र के नौजवान थे. यानी, हर उम्र का हर शख्स इस बुलावे पर लब्बैक कहने को तैयार है.

एक साथ हज का फरीजा अदा करने वाले देशों की लंबी फेहरिस्त

दुनिया के 180 से ज्यादा देशों के लोग इस साल हज कर रहे हैं. इसे आसान बनाने के लिए सऊदी अरब ने 'मक्का रूट इनिशिएटिव' नाम की एक खास पहल शुरू की है. इसके तहत 10 देशों के 17 हवाई अड्डों से अब तक   3,88,694 हाजियों को स्पेशल इमिग्रेशन और लॉजिस्टिक सुविधा दी गई है. इस पहल में इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, मालदीव, तुर्किये, कोटे डी आइवर, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं.

महिला और पुरुष की हिस्सेदारी: इबादत में बराबर की भागीदारी

2025 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हज करने वाले 16,73,230 लोगों में 8,77,841 पुरुष और 7,95,389 महिलाएं थीं. यानी कुल हाजियों में करीब 47% महिलाएं थीं. इस साल भी यही अनुपात रहने की उम्मीद है. भारत से इस बार 5,446 महिलाएं बिना मेहरम (बिना पुरुष अभिभावक) के हज करने जा रही हैं, जो नियमों में ढील के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या है.

किन देशों से हाजियों की तादाद सबसे ज्यादा है?

2026 के हज कोटे के मुताबिक, दुनिया के जिन पांच देशों को सबसे ज्यादा कोटा मिला है, वो ये हैं:

रैंक देश हाजियों का कोटा (2026)
1 इंडोनेशिया 2,21,000
2 पाकिस्तान 1,80,000
3 भारत 1,75,025
4 बांग्लादेश 1,27,198
5 ईरान 87,000

हज का अहम रुक्न (स्तंभ) कहां अदा किया जाता है?

हज के चार अरकान (स्तंभ) हैं- इहराम, अराफात में ठहरना (वकूफ-ए-अराफा), तवाफ-ए-इफादा, और सई. इनमें सबसे अहम है अराफात का वकूफ (ठहरना). सुनन अबू दाऊद, हदीस नं. 1949 में लिखा है कि 'अल-हज्जु अराफा' यानी हज अराफात ही है.

अराफात का मैदान, जिसे 'जबल-अल-रहमा' (रहमत का पहाड़) भी कहा जाता है, मक्का से करीब 20 किलोमीटर दूर दक्षिण-पूर्व में स्थित है. 2026 में हज 25 मई को शुरू हो चुका है और अराफात का दिन (9 जिलहज्ज) 26 मई 2026 को होगा. इसी दिन सभी हाजी जुहर से मगरिब तक यहां ठहरते हैं, यही हज की रूह माना जाता है. अराफात के सबसे अहम रुक्न होने की 4 बड़ी वजहें हैं:

  1. यही हज का मकसद: हज का मतलब ही 'इरादा करना' या 'तरफ बढ़ना' है. अराफात का मैदान वो मुकाम है जहां अल्लाह और बंदे के बीच सीधा राब्ता कायम होता है. बाकी तीनों अरकान भी अहम हैं, लेकिन अराफात हज का क्लाइमेक्स है.
  2. इसके बिना हज नहीं: अन्य अरकान में से किसी एक के छूटने पर कफ्फारा (जुर्माना) देकर हज पूरा हो सकता है, लेकिन अराफात में ठहरे बिना हज मान्य ही नहीं होता. अगर कोई हाजी सूर्यास्त से पहले अराफात में हाजिर न हो, तो उसका पूरा हज बेकार माना जाता है.
  3. अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा नुजूल: अराफा के दिन अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत नाजिल करता है. हदीस में आता है कि इस दिन अल्लाह हाजियों के बारे में फरिश्तों के सामने कहता है, 'देखो, ये मेरे बंदे हैं. मैंने इन्हें माफ कर दिया.'
  4. यह खुद को सौंपने और बराबरी का दिन: करोड़पति से लेकर फकीर, बादशाह से लेकर आम आदमी, सब बिना सिले दो सफेद कपड़ों में एक ही मैदान में खड़े होकर अपने रब से गिड़गिड़ाते हैं. दुनिया के किसी भी कोने में एकता और समर्पण की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती.

इसीलिए कहा जाता है कि जो अराफात को समझ गया, वो हज को समझ गया.

एक भारतीय हाजी पर कितना खर्च आता है?

2026 में हज कमेटी ऑफ इंडिया (HCoI) का सरकारी पैकेज 3.36 लाख रुपए से 4.19 लाख रुपए के बीच है, जो अलग-अलग शहरों पर निर्भर करता है. हालांकि, पश्चिम एशिया के तनाव के चलते हवाई किराए में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कई हाजियों को आखिरी वक्त में और पैसे जमा करने पड़े.

वहीं, प्राइवेट पैकेज की बात करें तो ये कहीं ज्यादा महंगे हैं. दिल्ली के एक प्राइवेट ऑपरेटर के मुताबिक, प्राइवेट हज पैकेज 10 लाख रुपये तक जा सकते हैं. आमतौर पर, इकॉनमी प्राइवेट पैकेज 4.85 लाख रुपए से शुरू होकर 6.5 लाख रुपए तक जाते हैं, जबकि VIP पैकेज इससे भी ऊपर होते हैं. विदेशों से (अमेरिका या ब्रिटेन जैसे) प्रीमियम पैकेज तो 15,000 डॉलर (करीब 12.5 लाख रुपये) से भी ऊपर चले जाते हैं.

हज पर कितना खर्च होता है और सऊदी अरब को कितनी आमदनी होती है?

हज और उमराह, दोनों मिलकर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. ये दोनों धार्मिक यात्राएं मिलकर हर साल करीब 12 अरब डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) की आमदनी कराती हैं. ये सऊदी अरब की नॉन-ऑयल GDP का 20% और कुल GDP का 7% है.

सिर्फ इस साल के हज की बात करें, तो मक्का चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख माहेर जमाल के मुताबिक, हाजियों के कुल खर्च 20 से 25 अरब सऊदी रियाल (5.3 से 6.7 अरब डॉलर) रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 70% ज्यादा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 25 May 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Festival Islam Bakrid Mecca Hajj Religion News Saudia Arabia Indian Muslim Madina INDIA Hajj 2025 MUSLIMS Hajj 2026 Eid Ul Zuha Indian Haji Reliogious Tour Arafat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की GDP का 7% हिस्सा बना हज?
दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, सऊदी की 7% GDP कैसे बना हज?
विश्व
India-Nepal Border: नेपाल बॉर्डर पर भारतीय नागरिक गिरफ्तार! 20 हजार डॉलर समेत जानें और क्या-क्या हुआ बरामद
नेपाल बॉर्डर पर भारतीय नागरिक गिरफ्तार! 20 हजार डॉलर समेत जानें और क्या-क्या हुआ बरामद
विश्व
Explained: सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! US, UK और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना, भारत में टीचर्स पर आफत क्यों?
सेल्फ रिस्पॉन्स, ऑनलाइन या दस्तक! भारत के मुकाबले US और जर्मनी जैसे देशों में कैसे होती जनगणना?
विश्व
ट्रंप डील पर बनाते रहे सस्पेंस, ईरान ने कर दिया खुल्लम खुल्ला ऐलान- होर्मुज में नहीं वसूलेंगे टोल
ट्रंप डील पर बनाते रहे सस्पेंस, ईरान ने कर दिया खुल्लम खुल्ला ऐलान- होर्मुज में नहीं वसूलेंगे टोल
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam UCC Bill: शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए भी बना नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लिव-इन रिलेशन के लिए नियम, असम UCC बिल क्या-क्या?
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
आईपीएल 2026
इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर
इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
विश्व
Explained: दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर शुरू! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, कैसे सऊदी अरब की 7% GDP का हिस्सा बना हज?
दुनिया का सबसे बड़ा इबादत का सफर! 17 लाख हाजियों में कितने भारतीय, सऊदी की 7% GDP कैसे बना हज?
इंडिया
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
ट्विशा शर्मा मौत मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच से स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई, दोनों पक्षों से मीडिया में बयानबाजी रोकने को कहा
ट्रेंडिंग
2 हजार रुपये किलो आलू तो प्याज 3 हजार के! यहां से शॉपिंग करते हैं देश के सबसे रईस लोग- वीडियो वायरल
2 हजार रुपये किलो आलू तो प्याज 3 हजार के! यहां से शॉपिंग करते हैं देश के सबसे रईस लोग- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
ITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये
ITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget