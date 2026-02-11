गुयाना के मंत्री विकास रामकिसून का एक भाषण इन दिनों भारत में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह भाषण उन्होंने गुयाना की संसद में दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और अपनी पहचान को लेकर विस्तार से बात की. खास बात यह रही कि विपक्षी सदस्यों ने उनकी हिंदी बोलने की क्षमता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने सदन में स्पष्ट और दृढ़ जवाब दिया.

अपने भाषण में विकास रामकिसून ने कहा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की पहचान और सांस्कृतिक विरासत है. उन्होंने बताया कि गुयाना में भारतीय मूल के लोग लगभग 180 साल पहले गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में पहुंचे थे. आज भी वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं और भारतीय परंपराएं, त्योहार और भाषाएं वहां की सामाजिक संरचना का हिस्सा हैं. गुयाना की कुल आबादी में लगभग 40 प्रतिशत लोग भारतीय मूल के माने जाते हैं. ऐसे में हिंदी और भारतीय संस्कृति का प्रभाव वहां के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता है.

What a time to be alive! When Marathi manus, Kannadigas and Tamilians are taking jibes at Hindi speaking population; Guyanese minister Vikash Ramkisson speaks about his Hindi fluency in the parliament.#Guyana #Hindi pic.twitter.com/1KV3eGBQTG — Brown Girl (@browngirlvin) February 11, 2026

प्राचीन ग्रंथों का दिया हवाला

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री रामकिसून ने प्राचीन हिंदू ग्रंथों का उल्लेख किया. उन्होंने तुलसीदास की तरफ से रचित ग्रंथों, जो अवधी और संस्कृत में लिखे गए हैं, उससे उद्धरण प्रस्तुत किए. उन्होंने यह भी बताया कि ये ग्रंथ मोतीलाल बनारसीदास जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित किए गए हैं. उनका कहना था कि भाषा का ज्ञान केवल उच्चारण या लहजे से नहीं आंका जा सकता. किसी व्यक्ति की भाषा पर सवाल उठाना उसकी संस्कृति और पहचान पर सवाल उठाने जैसा है.

भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं

अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाषा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि बांटना. उन्होंने शांत, लेकिन मजबूत अंदाज में अपनी बात रखी, जिससे संसद में मौजूद कई सदस्य प्रभावित हुए. उनका संदेश था कि किसी की क्षमता को उसकी भाषा के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए.

भारत में क्यों हो रहा है वायरल?

भारत में यह वीडियो इसलिए तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि यहां भी समय-समय पर हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर बहस होती रहती है. ऐसे माहौल में एक विदेशी संसद में हिंदी और भारतीय संस्कृति के सम्मान में दिया गया भाषण लोगों का ध्यान खींच रहा है. कुल मिलाकर, Guyana Minister Vickram Ramkissoon Speech Viral होने के पीछे सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय मूल के लोगों की विरासत और वैश्विक स्तर पर हिंदी की उपस्थिति भी एक बड़ा कारण है.