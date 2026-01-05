हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'कब्जे की फैंटेसी बंद करो...', ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका पर भड़के ग्रीनलैंड के पीएम

'कब्जे की फैंटेसी बंद करो...', ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका पर भड़के ग्रीनलैंड के पीएम

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यह न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 11:58 PM (IST)
वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका लाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकी दी. ट्रंप ने कहा कि रणनीतिक रूप से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है. ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नीलसन ने ट्रंप को कहा कि अब बहुत हो गया कब्जे की फैंटेसी बंद करो. उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यह न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है.

'ग्रीनलैंड हमारा घर है और हमेशा रहेगा'

ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी का जवाब देते हुए जेंस फ्रेडरिक ने कहा, 'अब और दवाब नहीं. अब और कब्जे की फैंटेसी नहीं. हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान के साथ होना चाहिए. ग्रीनलैंड हमारा घर है और हमेशा रहेगा.' ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड की जरूरत है.

हमें ग्रीनलैंड की जरूरत: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'ग्रीनलैंड के आसपास हर जगह रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी बढ़ी है. हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है. इसे संभालने में डेनमार्क सक्षम नहीं होगा. जेंस फ्रेडरिक ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, हमारे देश बिकने वाला नहीं है. कोई सोशल मीडिया पोस्ट हमारा भविष्य तय नहीं कर करता. दो राष्ट्रों के बीच संबंध आपसी सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित होते हैं.'

डेनमार्क की पीएम ट्रंप पर भड़कीं

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने कहा, 'अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई अधिकार है.' डेनमार्क नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ पहले से ही उसका रक्षा समझौता है. 1951 के रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य आधार रखने की अनुमति है.

Published at : 05 Jan 2026 11:58 PM (IST)
Denmark Greenland DONALD Trump Jens Frederik Nielsen
