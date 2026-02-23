पाक की उड़ी नींद! भारत को मिल सकती है घातक मिसाइल, बटन दबाते ही खाक होगा इस्लामाबाद?

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. सेना ने इस दौरान कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत ने इसके बाद से अब तक अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है. इसी सिलसिले में एक और अहम खबर सामने आई है. भारत को इजरायल से जल्द ही गोल्डन होराइजन ALBM मिसाइल मिल सकती है. यह एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हवा से लॉन्च होती है और पल भर में तबाही मचा देती है.

'इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग' की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने भारत को गोल्डन होराइजन ALBM का ऑफर दिया है. यह मिसाइल डीप स्ट्राइक करने में माहिर मानी जीती है. इसकी रेंज और स्पीड ब्रह्मोस से एक कदम आगे है. अगर भारतीय सेना को यह मिसाइल मिल जाती है तो पलभर में दुश्मन देश के किसी भी शहर के बड़े हिस्से को तबाह किया जा सकता है.

गोल्डन होराइजन मिसाइल की क्या है खासियत

यह मिसाइल 1500 से 2000 तक की रेंज के साथ आती है. इसे भारतीय वायुसेना के Su-30MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसे सुखोई के साथ-साथ मिराज पर भी तैनात किया जा सकता है. यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से लॉन्च होती है और दुश्मन के रडार से बचते हुए पलभर में टारगेट तक पहुंच जाती है. यह दावा किया जाता है कि इसमें परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो कि इसे और ज्यादा घातक बना देते हैं.

इधर बटन दबाया, उधर खाक हो जाएगा इस्लामाबाद

भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया था. सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ-साथ पाक सेना को भी करारा जवाब दिया था. भारत को इजरायल से मिसाइल मिलने के बाद पाकिस्तान की हालत और खराब हो सकती है. अगर अब कभी युद्ध हुआ और सेना ने इस मिसाइल को लॉन्च किया तो पल भर में टारगेट तबाह हो जाएगा. यह मिसाइल इस्लामाबाद और कराची तक भी पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें : नेपाल के धादिंग जिले में बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी बस त्रिशूली नदी में गिरी, अब तक 18 की मौत