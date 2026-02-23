पाक की उड़ी नींद! भारत को मिल सकती है घातक मिसाइल, बटन दबाते ही खाक होगा इस्लामाबाद?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की उड़ी नींद! भारत को इजरायल दे सकता है घातक मिसाइल, बटन दबाते ही खाक होगा इस्लामाबाद?

Golden Horizon ALBM India: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक अपनी ताकत में काफी ज्यादा इजाफा कर लिया है. अब उसे जल्द ही इजरायल से एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है.

By : रत्नाकर पाण्डेय | Updated at : 23 Feb 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. सेना ने इस दौरान कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारत ने इसके बाद से अब तक अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है. इसी सिलसिले में एक और अहम खबर सामने आई है. भारत को इजरायल से जल्द ही गोल्डन होराइजन ALBM मिसाइल मिल सकती है. यह एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि हवा से लॉन्च होती है और पल भर में तबाही मचा देती है.

'इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग' की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने भारत को गोल्डन होराइजन ALBM का ऑफर दिया है. यह मिसाइल डीप स्ट्राइक करने में माहिर मानी जीती है. इसकी रेंज और स्पीड ब्रह्मोस से एक कदम आगे है. अगर भारतीय सेना को यह मिसाइल मिल जाती है तो पलभर में दुश्मन देश के किसी भी शहर के बड़े हिस्से को तबाह किया जा सकता है. 

गोल्डन होराइजन मिसाइल की क्या है खासियत

यह मिसाइल 1500 से 2000 तक की रेंज के साथ आती है. इसे भारतीय वायुसेना के Su-30MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसे सुखोई के साथ-साथ मिराज पर भी तैनात किया जा सकता है. यह मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से लॉन्च होती है और दुश्मन के रडार से बचते हुए पलभर में टारगेट तक पहुंच जाती है. यह दावा किया जाता है कि इसमें परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो कि इसे और ज्यादा घातक बना देते हैं.

इधर बटन दबाया, उधर खाक हो जाएगा इस्लामाबाद

भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया था. सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के साथ-साथ पाक सेना को भी करारा जवाब दिया था. भारत को इजरायल से मिसाइल मिलने के बाद पाकिस्तान की हालत और खराब हो सकती है. अगर अब कभी युद्ध हुआ और सेना ने इस मिसाइल को लॉन्च किया तो पल भर में टारगेट तबाह हो जाएगा. यह मिसाइल इस्लामाबाद और कराची तक भी पहुंच सकती है.

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं.

नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. खेल से जुड़ी खबरों, एनालिसिस और स्टोरीज़ को वे आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Published at : 23 Feb 2026 09:57 AM (IST)
Pakistan INDIA ISRAEL
