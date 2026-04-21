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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला

कृपाण, चाकू और गन.... जर्मनी के गुरुद्वारे में हुई खूनी झड़प में 11 लोग घायल, क्या है पूरा मामला

जर्मनी के मोर्स शहर के एक गुरुद्वारे में खूनी झड़प का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कहा कि विवाद नए निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Apr 2026 08:58 AM (IST)
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जर्मनी के मोर्स शहर के डुइसबर्ग इलाके के एक गुरुद्वारे में हुई हिंसक झड़प में 11 लोग घायल हो गए हैं. झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में लड़ाई के दौरान चाकू और कृपाण से हमला करते लोग नजर आ रहे हैं. 

जर्मन अखबार बिल्ड के अनुसार, इस झड़प में लगभग 40 लोग शामिल थे, जिसके चलते पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस सामरिक इकाइयों की तैनाती की गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धार्मिक परिसर के अंदर धारदार हथियारों के अलावा, काली मिर्च स्प्रे और यहां तक ​​कि बंदूक का भी इस्तेमाल किया गया.

प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालु ने क्या बताया
हालांकि इस खूनी झड़प के सटीक कारणों की जांच चल रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कहा कि विवाद नए निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर हो सकता है. खबरों के अनुसार इन विवादों में गुरुद्वारे के कोष से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर कई समूह अपना-अपना दावा कर रहे हैं. सोमवार को हुई इस हिंसक झड़प के प्रत्यक्षदर्शी 56 वर्षीय एक श्रद्धालु ने बिल्ड अखबार को बताया, "यह सब सुनियोजित रहा होगा. पूजा शुरू होने से कुछ ही देर पहले हमलावरों ने अचानक मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और विरोधियों पर स्प्रे कर दिया. फिर उनमें से 1 ने पिस्तौल से गोली चलाई. मैंने चाकू भी देखे."

किस बात को लेकर विवाद
उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे के पूर्व और वर्तमान बोर्ड सदस्यों के बीच फंड मैनेजमेंट को लेकर मतभेद थे. प्रत्यक्षदर्शी ने आगे कहा, "काफी समय से समस्याएं और विवाद चल रहे हैं, लेकिन मुख्य मामला अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति के अधिकार को लेकर है. जब हमला शुरू हुआ तो कई लोग घबराकर गुरुद्वारे से भाग गए. स्थिति और भी बदतर हो सकती थी."

एक संदिग्ध गिरफ्तार
बिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, झड़प में 11 लोग घायल हुए हैं. घायलों का मौके पर ही पैरामेडिक्स और एक आपातकालीन चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया. एक संदिग्ध को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया है. आपराधिक जांच विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि असल में किसने किस पर हमला किया. हथियार अभी तक नहीं मिला है. 

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Published at : 21 Apr 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
Gurdwara Germany POLICE VIOLENCE
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