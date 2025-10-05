गाजा में सीजफायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बावजूद इजरायल ने जोरदार हमले जारी रखे हैं. शनिवार (04 अक्तूबर) को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं. बच्चों की उम्र 2 महीने से 8 साल के बीच बताई गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर कहा कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से बमबारी रोक दी जानी चाहिए. हालांकि, अल-जजीरा के अनुसार, आधिकारिक तौर पर 45 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हाल के हफ्तों में इजरायल की आक्रामकता के कारण गाजा की लगभग 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हुए.

इन इलाकों में हुए हमले

तुफाह में एक रिहाइशी इमारत पर विशेष रूप से हमला हुआ, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई. दक्षिणी गाजा के अल-मवासी कैंप पर भी हमला हुआ, जिसमें दो बच्चों की मौत और 8 लोग घायल हुए. डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि हमास बंधकों को जल्द रिहा नहीं करता, तो हमले फिर से शुरू हो जाएंग. ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है.

उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हमास समझौते को स्वीकार करेगा, युद्धविराम लागू होगा और बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू होगी. हमास ने कहा है कि बंधकों के बदले इजरायल को 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे.

67,000 से अधिक हो चुकी है मरने वालों की संख्या

दो साल से जारी संघर्ष में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 67,000 से अधिक हो चुकी है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मृतकों की लिस्ट में 700 से अधिक नए नाम जोड़े गए हैं और आंकड़ों का सत्यापन हो चुका है. वहीं, इजरायली सेना ने कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने और बचे हुए सभी बंधकों को लौटाने की योजना के पहले चरण की तैयारी कर रही है. एक अधिकारी ने कहा कि सेना अब आक्रामक रूप से हमला नहीं करेगी.

