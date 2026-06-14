हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वG7 समिट में मिडिल ईस्ट वॉर सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें, PM मोदी देंगे शांति का पैगाम

G7 समिट में मिडिल ईस्ट वॉर सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें, PM मोदी देंगे शांति का पैगाम

ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है. सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है और बहुत से देशों के सामने अनेकों चुनौतियां आ चुकी हैं. ऐसे में G7 समिट में इस पर फोकस रहेगा.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 14 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15-17 जून को फ्रांस के एविएन शहर में आयोजित हो रहा है. G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ कई पार्टनर देशों को भी आमंत्रित किया गया है. G7 के 7 सदस्य देश हैं- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका. इसके अलावा फ्रांस ने पार्टनर देश के तौर पर भारत, ब्राज़ील, केन्या और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है.

फ्रांस में होने वाले G7 का आधिकारिक एजेंडा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के गंभीर असंतुलन से निपटने के लिए वैश्विक असमानता को कम करना है. इसके अलावा बहुपक्षवाद, क्रिटिकल मिनरल्स की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना भी आधिकारिक एजेंडा का हिस्सा है. इसके अलावा फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 में भू-राजनीतिक संकटों का समाधान, ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करना, संगठित अपराध को रोकना, वैश्विक शासन व्यवस्था के नए नियमों और ढांचों पर विचार विमर्श भी आधिकारिक एजेंडा का हिस्सा हैं.

G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया!

लेकिन G7 में आधिकारिक एजेंडा से ज़्यादा चर्चा ईरान युद्ध यानि मिडिल ईस्ट संघर्ष की हो रही है. कई एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि समूचे G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया नज़र आ रही है. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप G7 में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एविएन शहर पहुँचेंगे. इस दौरान ट्रंप मिडिल ईस्ट देशों के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे. फ्रांस ने UAE, मिस्त्र, सऊदी अरब और कतर को मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है. फ्रांस के उच्च राजनयिक सूत्रों ने ABP न्यूज़ से बातचीत में यह दावा किया है कि मिडिल ईस्ट मुद्दे पर आयोजित इस बैठक में भारत और अमेरिका भी शामिल होंगे. इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा.

ये भी पढ़ें- अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा! रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल, सिर्फ मई में 6.7 अरब डॉलर का आयात

होर्मुज की वजह से दुनिया में ऊर्जा का संकट

ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट साफ़तौर पर नज़र आ रहा है. सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है और बहुत से देशों के सामने अनेकों चुनौतियाँ आ चुकी हैं. ऐसे में पूरी दुनिया की कोशिश यही है कि यह युद्ध किसी तरह से रूके. पूरी दुनिया में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में होर्मुज़ का मुक्त एवं स्वतंत्र आवागमन वक़्त की ज़रूरत है.

ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें

दुनिया भर की नज़र राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान पर टिकी हुई है. क्या दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो पाएगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद नज़दीक हैं. शांति समझौते के संकेत ईरान की तरफ से भी लगातार मिल रहे हैं. G7 के साइडलाइन में मिडिस ईस्ट के मुद्दे पर विशेष बैठक का आयोजन 16 जून (मंगलवार) को प्रस्तावित है. अगर इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच डील होती है तो भी G7 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने का क्रेडिट लेते नजर आएंगे. वहीं अगर 16 जून तक अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं होता है तो इस संभावित डील को प्रारूप पर G7 के साइडलाइन में चर्चा संभव है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?

G7 के मंच से शांति का पैगाम देंगे पीएम मोदी

इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां पिछले साल कनाडा G7 में ट्रंप का टैरिफ कार्ड का मुद्दा छाया हुआ था, उसी तरह इस बार फ्रांस G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया साफ नज़र आ रही है. अगर G7 के दौरान कोई शांति समझौता है तो यह फ्रांस के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

खास बात यह है कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा यह कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है. पीएम मोदी ने हर बड़े वैश्विक मंच से कहा है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कूटनीति और संवाद से हो सकता है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि G7 फ्रांस के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी शांति का पैगाम देंगे.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
PM मोदी NARENDRA MODI DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR Iran US War G7 Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
G7 समिट में मिडिल ईस्ट वॉर सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें, PM मोदी देंगे शांति का पैगाम
G7 समिट में मिडिल ईस्ट वॉर सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें, PM मोदी देंगे शांति का पैगाम
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
विश्व
14 जून को होगी ईरान-अमेरिका में डील, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, साइन होते ही खुलेगा हॉर्मुज
14 जून को होगी ईरान-अमेरिका में डील, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, साइन होते ही खुलेगा हॉर्मुज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया RSS चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन
'PAK के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया मोहन भागवत का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
हेल्थ
Sudden hearing loss Causes : अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget