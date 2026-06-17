हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमेलोनी ने छोड़ दी सिगरेट! PM मोदी संग करने लगीं मजाक, ट्रंप को गिफ्ट में मिली साइकिल, मैक्रो की घड़ी खोई, G-7 में हॉट माइक ने खोले नेताओं के सीक्रेट

मेलोनी ने छोड़ दी सिगरेट! PM मोदी संग करने लगीं मजाक, ट्रंप को गिफ्ट में मिली साइकिल, मैक्रो की घड़ी खोई, G-7 में हॉट माइक ने खोले नेताओं के सीक्रेट

G7 Summit: फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की औपचारिक बैठकों के अलावा कई दिलचस्प बातचीत भी सामने आईं.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

G7 Summit: फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक भाषणों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों के बीच कुछ ऐसे पल भी सामने आए, जिन्हें हॉट माइक ने रिकॉर्ड कर लिया. इन बातचीतों में सिगरेट छोड़ने से लेकर फुटबॉल, जन्मदिन के तोहफों, ट्रंप के मजाक और मोदी-मेलोनी की वायरल केमिस्ट्री तक कई दिलचस्प बातें सुनाई दीं.

सिगरेट छोड़ने पर जियोर्जिया मेलोनी को मिली बधाई

बैठक शुरू होने से पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से पूछा कि क्या उन्होंने सुबह सिगरेट पी है. मेलोनी ने जवाब दिया कि उन्होंने 1 मई से सिगरेट नहीं पी है. यह सुनते ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने तालियां बजाकर उनकी सराहना की. मार्क कार्नी ने मजाक में पूछा, 'क्या आपने निकोटिन पैच लगाया है?' जिससे वहां मौजूद सभी नेता हंस पड़े.

G7 में फुटबॉल की भी हुई चर्चा

वैश्विक राजनीति के बीच फुटबॉल भी चर्चा का विषय बना. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप को लेकर नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत की. किसी नेता ने फ्रांस की टीम का समर्थन करते हुए कहा, 'अले ले ब्लू.' एक अन्य नेता ने पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) की चैंपियंस लीग जीत की तारीफ की. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्पेन के खिलाफ केप वर्डे के 0-0 ड्रॉ को बेहद शानदार बताया.

ट्रंप का रहस्यमयी 'ग्रीनलैंड' बयान

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से बातचीत के दौरान ट्रंप का एक छोटा सा बयान चर्चा का विषय बन गया. ट्रंप ने कहा, 'आप समझते हैं?' इसके बाद उन्होंने कोस्टा की तरफ देखते हुए सिर्फ एक शब्द कहा-'ग्रीनलैंड.' इसके बाद की बातचीत सुनाई नहीं दी, लेकिन ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर पुरानी दिलचस्पी के कारण इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरीं.

मैक्रों की घड़ी भूलने पर ट्रंप का मजाक

वर्किंग लंच से पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों अपनी घड़ी भूल गए हैं. कार्नी ने मजाक में कहा, 'मैक्रों अपनी घड़ी यहां छोड़ गए हैं.' ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया, 'अगर छोड़ गए हैं तो मुझे दे दो.' इस पर वहां मौजूद नेता हंस पड़े.

ट्रंप को मिला साइकिल और फुटबॉल जर्सी का तोहफा

मैक्रों ने अगले साल फ्रांस में होने वाली साइक्लिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रचार के लिए सभी G7 नेताओं को एक-एक निजी साइकिल भेंट की. ट्रंप को भी साइकिल मिली, जबकि वह अक्सर साइकिल चलाने और व्यायाम से दूरी बनाने की बात करते रहे हैं. वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप को जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की जर्सी भेंट की, जिस पर ट्रंप का नाम और नंबर 47 लिखा था, जो उनके 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल का संकेत है. ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जर्सी दिखाई और फोटो खिंचवाई. बाद में मर्ज ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'आखिरकार हम एक ही टीम में हैं.'

मोदी-मेलोनी की मुलाकात फिर बनी चर्चा का केंद्र

समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरी. पारंपरिक फैमिली फोटो से पहले दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया. मेलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, 'आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा.' इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम का जिक्र किया. मेलोनी ने हंसते हुए कहा, 'हां, हम इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर हैं.' यह सुनकर आसपास मौजूद नेता भी मुस्कुरा उठे.

जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात कराने की बात करते दिखे मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत भी रिकॉर्ड हुई. मैक्रों ने जेलेंस्की से कहा, 'कल कैमरे के सामने हमारी मुश्किल बातचीत हुई थी.' उन्होंने पूछा कि क्या उनकी ट्रंप से अलग बैठक तय है. जब जेलेंस्की ने बताया कि वह अगले दिन ब्रुसेल्स रवाना होंगे, तो मैक्रों ने जवाब दिया, 'ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा.'

ट्रंप और कार्नी के बीच चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर चर्चा

एक अन्य बातचीत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ट्रंप को चीन से इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर बनी नई व्यवस्था समझाते नजर आए. कार्नी ने कहा कि यह कनाडाई बाजार के तीन प्रतिशत से भी कम, लगभग 49 हजार कारों तक सीमित रहेगा. उन्होंने ट्रंप से कहा, 'हमने सख्त सीमा तय की है, मुझे लगा आपको यह पसंद आएगा.' ट्रंप ने जवाब दिया, 'अच्छा है, मुझे पसंद है.'

G7 में भारत समेत कई साझेदार देशों की मौजूदगी

G7 समूह में फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल हैं, जबकि यूरोपीय संघ भी इसमें भाग लेता है. इस बार भारत, ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन समेत कई साझेदार देशों को भी एवियन सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां वैश्विक चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई.

Published at : 17 Jun 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
G7 Summit Giorgia Meloni NARENDRA MODI Evian France
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मेलोनी ने छोड़ दी सिगरेट! PM मोदी संग करने लगीं मजाक, ट्रंप को गिफ्ट में मिली साइकिल, मैक्रो की घड़ी खोई, G-7 में हॉट माइक ने खोले नेताओं के सीक्रेट
G-7 में खुले नेताओं के सीक्रेट, मेलोनी ने छोड़ दी सिगरेट! PM मोदी संग करने लगीं मजाक, ट्रंप को गिफ्ट में मिली साइकिल
विश्व
G7 में दिखी ट्रंप से दूरी! फ्रंट रो में मैक्रों के साथ खड़े हुए पीएम मोदी, तस्वीर दे रही दुनिया को तगड़ा मैसेज
G7 में दिखी ट्रंप से दूरी! फ्रंट रो में मैक्रों के साथ खड़े हुए पीएम मोदी, तस्वीर दे रही दुनिया को तगड़ा मैसेज
विश्व
कब होगा हॉर्मुज फ्री! डील के बाद भी आवागमन नॉर्मल से कम, ट्रंप के दावे कई ग्राउंड पर रियलटी अलग
कब होगा हॉर्मुज फ्री! डील के बाद आवागमन नॉर्मल से कम, ट्रंप के दावे कई ग्राउंड पर रियलटी अलग
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
Live: शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले टूट की आशंका, एकनाथ शिंदे गुट पर भड़के शरद पवार के नेता
जनरल नॉलेज
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
पंथ विरोधी घोषित कर दे अकाल तख्त तो क्या होता है, समाज में क्या पड़ता है असर?
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget