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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वG7 में दिखी ट्रंप से दूरी! फ्रंट रो में मैक्रों के साथ खड़े हुए पीएम मोदी, तस्वीर दे रही दुनिया को तगड़ा मैसेज

G7 में दिखी ट्रंप से दूरी! फ्रंट रो में मैक्रों के साथ खड़े हुए पीएम मोदी, तस्वीर दे रही दुनिया को तगड़ा मैसेज

G7 Summit 2026: प्रधानमंत्री मोदी की G7 में अतिथि नेता के रूप में लगातार यह सातवीं भागीदारी है, जो भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया. G7 नेताओं की आधिकारिक समूह तस्वीर में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पहली पंक्ति में नजर आए. इस तस्वीर को भारत की बढ़ती कूटनीतिक और रणनीतिक अहमियत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

G7 की आधिकारिक फोटो में ट्रंप और मैक्रों के साथ मोदी

मंगलवार को G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई आधिकारिक समूह तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सम्मेलन के मेजबान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पहली पंक्ति में स्थान मिला. दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और आमंत्रित साझेदार देशों के नेताओं के साथ ली गई इस तस्वीर ने वैश्विक आर्थिक विकास, तकनीक, व्यापार और सतत विकास जैसे मुद्दों पर भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर किया.

मैक्रों ने खुद किया मोदी का स्वागत

सम्मेलन की शुरुआत से पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया. यह भारत और फ्रांस के मजबूत रणनीतिक संबंधों तथा वैश्विक मंच पर भारत की अहमियत को दर्शाता है. मैक्रों ने मोदी के स्वागत का वीडियो भी साझा किया. ग्रुप फोटो के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 16 महीने बाद पहली आमने-सामने मुलाकात हुई. सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक-दूसरे के बगल में बैठे भी नजर आए.

व्यापार, रक्षा और तकनीक पर फोकस

मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और मजबूत सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

G7 में लगातार सातवीं बार शामिल हुए मोदी

एवियन में आयोजित यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 में अतिथि नेता के रूप में लगातार सातवीं भागीदारी है. हाल के वर्षों में वह G7 मंच पर सबसे अधिक बार आमंत्रित किए जाने वाले गैर-सदस्य नेताओं में शामिल हो गए हैं. 

यह भी पढ़ेंः 16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा

विकासशील देशों की आवाज उठाते रहे हैं PM मोदी

पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 मंच का इस्तेमाल वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की मांग उठाने के लिए किया है. साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन, डिजिटल गवर्नेंस, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग की वकालत की है.

कई अहम नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक

शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष गाला डिनर में भी हिस्सा लेने वाले हैं, जहां कई वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा होने की संभावना है.

Published at : 17 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Emmanuel Macron NARENDRA MODI DONALD Trump G7 Summit 2026
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