गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वXप्लेन: इतिहास से वर्तमान तक, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पर कब-कब मंडराया खतरा?

Xप्लेन: इतिहास से वर्तमान तक, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पर कब-कब मंडराया खतरा?

हूती विद्रोहियों ने मक्का को निशाना बनाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "गलत जानकारी" बताया है और कहा है कि वे पवित्र स्थलों को कभी निशाना नहीं बनाते.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 16 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के इस्लामिक जगत की धड़कनें बढ़ा दीं. सऊदी अरब ने दावा किया है कि हूती विद्रोहियों द्वारा मक्का की ओर भेजे गए एक खतरनाक ड्रोन को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया. इस घटना के बाद मक्का में पहली बार आपातकालीन 'एयर रेड अलर्ट' जारी करना पड़ा.

सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक "रेड लाइन" है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. हालांकि, हूती विद्रोहियों ने मक्का को निशाना बनाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "गलत जानकारी" बताया है और कहा है कि वे पवित्र स्थलों को कभी निशाना नहीं बनाते.

यह ताज़ा घटना इस बात की याद दिलाती है कि कैसे समय-समय पर राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की आंच इस्लाम के सबसे पवित्र शहर तक पहुंचती रही है. आइए जानते हैं इतिहास से लेकर अब तक मक्का पर कब-कब और किस तरह के बड़े हमले या संकट आए हैं

1. सितंबर 2026- मक्का में पहली बार 'एयर रेड अलर्ट'

ताजा तनाव के दौरान, सऊदी सिविल डिफेंस ने मक्का शहर में आपातकालीन हवाई सुरक्षा चेतावनी जारी की. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से ठीक पहले एक हूती ड्रोन को मार गिराया गया. हालांकि कुछ देर बाद खतरे को टलता देख अलर्ट हटा लिया गया, लेकिन इतिहास में यह पहला मौका था जब मक्का शहर में इस तरह का 'रेड अलर्ट' जारी हुआ.

2. जुलाई 2017- हूती विद्रोहियों का पहला मिसाइल हमला!

इससे पहले जुलाई 2017 में भी यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के भीतर मक्का को निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने मक्का से करीब 69 किलोमीटर दूर 'अल-वासिया' क्षेत्र में इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था. हालांकि, हूतियों ने दावा किया था कि उनका निशाना सैन्य अड्डा था, न कि मक्का.

3. नवंबर-दिसंबर 1979- हरम शरीफ (ग्रैंड मस्जिद) पर खूनी कब्जा

बाहरी ताकतों से इतर, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा संकट 1979 में तब आया जब जुहैमान अल-उतैबी के नेतृत्व में 200 से अधिक सशस्त्र चरमपंथियों ने मक्का की मुख्य मस्जिद अल-हरम पर कब्जा कर लिया और हजारों श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया. विद्रोहियों ने एक साथी को 'महदी' (मुक्तिदाता) घोषित कर दिया था. उलेमाओं से विशेष अनुमति मिलने के बाद सऊदी सुरक्षा बलों ने दो सप्ताह तक मस्जिद परिसर के भीतर भीषण युद्ध लड़ा. इस खूनी संघर्ष और गोलाबारी में ऐतिहासिक मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद देश की आंतरिक सुरक्षा नीतियों में कड़े बदलाव किए गए थे.

4. 683 ईस्वी- उमय्यद सेना द्वारा मक्का की पहली बड़ी घेराबंदी

इस्लाम के शुरुआती दौर में खिलाफत की सत्ता के लिए छिड़े दूसरे गृहयुद्ध के दौरान, उमय्यद सेना ने मक्का को घेर लिया था. शहर पर कब्जे के इस अभियान में कैटापुलट (पत्थर फेंकने वाले युद्धक यंत्रों) से भारी हमले की गए, जिसके प्रभाव से पवित्र काबा में भीषण आग लग गई और उसकी संरचना को भारी नुकसान पहुंचा था.

5. 692 ईस्वी- अल-हज्जाज इब्न युसूफ ने की घेराबंदी

इसके कुछ साल बाद 692 ईस्वी में उमय्यद शासक अब्द अल-मलक के सेनापति अल-हज्जाज इब्न युसूफ ने महीनों तक मक्का की घेराबंदी की. इस दौरान हुई भारी गोलाबारी में विरोधी नेता अब्दुल्ला इब्न अल-जुबैर परास्त हुए और मारे गए, जिसके बाद मक्का पर उमय्यद खिलाफत का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ.

6. 930 ईस्वी- 'कर्मतियन आक्रमण'

मक्का के इतिहास के सबसे क्रूर हमलों में 930 ईस्वी का 'कर्मतियन' आक्रमण गिना जाता है. बहरीन के इस उग्रवादी शिया संप्रदाय के नेता अबू ताहिर अल-जनाबी ने हज सीजन के दौरान मक्का पर हमला कर हजारों तीर्थयात्रियों का नरसंहार किया था. हमलावरों ने पवित्र जमजम कुएं में शव फेंके और सबसे पवित्र माने जाने वाले 'हजर-ए-अस्वद' (काला पत्थर) को उखाड़कर अपने साथ ले गए थे, जिसे लगभग 20 साल बाद भारी फिरौती के बाद वापस लाया गया था.

सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रहा मौजूदा संघर्ष भले ही भू-राजनीतिक हो, लेकिन मक्का की सुरक्षा से जुड़ा हर एक नया घटनाक्रम पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के लिए गहरी चिंता का विषय बन जाता है. शायद इसलिए ही एक बार फिर सऊदी के इस दावे ने इस्लामिक जगह को चिंता में डाल दिया है कि हूती विद्रोहियों मक्का पर ड्रोन से हमला किया है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Islam Mecca Explainer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लॉस एंजेलिस में मीडिया हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत
लॉस एंजेलिस में मीडिया हेलीकॉप्टर क्रैश, तीन की मौत
विश्व
भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका? US हाउस में वोटिंग
भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका? US हाउस में वोटिंग
विश्व
100 फीसदी टैरिफ वाला कानून ला रहा अमेरिका, MEA बोला- 'कुछ भी कर लो भारत...'
100 फीसदी टैरिफ वाला कानून ला रहा अमेरिका, MEA बोला- 'भारत नहीं झुकेगा'
विश्व
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
दिल्ली में शराब ठेके के बाहर दो युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत
विश्व
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका
क्रिकेट
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन
ट्रेंडिंग
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
झरने में नहा रहे परिवार पर गिरा खतरनाक सांप, रूह कंपा देगा वीडियो
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget