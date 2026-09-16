Xप्लेन: इतिहास से वर्तमान तक, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का पर कब-कब मंडराया खतरा?

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के इस्लामिक जगत की धड़कनें बढ़ा दीं. सऊदी अरब ने दावा किया है कि हूती विद्रोहियों द्वारा मक्का की ओर भेजे गए एक खतरनाक ड्रोन को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया. इस घटना के बाद मक्का में पहली बार आपातकालीन 'एयर रेड अलर्ट' जारी करना पड़ा.

सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दो पवित्र मस्जिदों और वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एक "रेड लाइन" है, जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. हालांकि, हूती विद्रोहियों ने मक्का को निशाना बनाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "गलत जानकारी" बताया है और कहा है कि वे पवित्र स्थलों को कभी निशाना नहीं बनाते.

यह ताज़ा घटना इस बात की याद दिलाती है कि कैसे समय-समय पर राजनीतिक और सैन्य संघर्षों की आंच इस्लाम के सबसे पवित्र शहर तक पहुंचती रही है. आइए जानते हैं इतिहास से लेकर अब तक मक्का पर कब-कब और किस तरह के बड़े हमले या संकट आए हैं

1. सितंबर 2026- मक्का में पहली बार 'एयर रेड अलर्ट'

ताजा तनाव के दौरान, सऊदी सिविल डिफेंस ने मक्का शहर में आपातकालीन हवाई सुरक्षा चेतावनी जारी की. सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने घोषणा की कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से ठीक पहले एक हूती ड्रोन को मार गिराया गया. हालांकि कुछ देर बाद खतरे को टलता देख अलर्ट हटा लिया गया, लेकिन इतिहास में यह पहला मौका था जब मक्का शहर में इस तरह का 'रेड अलर्ट' जारी हुआ.

2. जुलाई 2017- हूती विद्रोहियों का पहला मिसाइल हमला!

इससे पहले जुलाई 2017 में भी यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के भीतर मक्का को निशाना बनाकर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. सऊदी वायु रक्षा प्रणाली ने मक्का से करीब 69 किलोमीटर दूर 'अल-वासिया' क्षेत्र में इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था. हालांकि, हूतियों ने दावा किया था कि उनका निशाना सैन्य अड्डा था, न कि मक्का.

3. नवंबर-दिसंबर 1979- हरम शरीफ (ग्रैंड मस्जिद) पर खूनी कब्जा

बाहरी ताकतों से इतर, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा संकट 1979 में तब आया जब जुहैमान अल-उतैबी के नेतृत्व में 200 से अधिक सशस्त्र चरमपंथियों ने मक्का की मुख्य मस्जिद अल-हरम पर कब्जा कर लिया और हजारों श्रद्धालुओं को बंधक बना लिया. विद्रोहियों ने एक साथी को 'महदी' (मुक्तिदाता) घोषित कर दिया था. उलेमाओं से विशेष अनुमति मिलने के बाद सऊदी सुरक्षा बलों ने दो सप्ताह तक मस्जिद परिसर के भीतर भीषण युद्ध लड़ा. इस खूनी संघर्ष और गोलाबारी में ऐतिहासिक मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद देश की आंतरिक सुरक्षा नीतियों में कड़े बदलाव किए गए थे.

4. 683 ईस्वी- उमय्यद सेना द्वारा मक्का की पहली बड़ी घेराबंदी

इस्लाम के शुरुआती दौर में खिलाफत की सत्ता के लिए छिड़े दूसरे गृहयुद्ध के दौरान, उमय्यद सेना ने मक्का को घेर लिया था. शहर पर कब्जे के इस अभियान में कैटापुलट (पत्थर फेंकने वाले युद्धक यंत्रों) से भारी हमले की गए, जिसके प्रभाव से पवित्र काबा में भीषण आग लग गई और उसकी संरचना को भारी नुकसान पहुंचा था.

5. 692 ईस्वी- अल-हज्जाज इब्न युसूफ ने की घेराबंदी

इसके कुछ साल बाद 692 ईस्वी में उमय्यद शासक अब्द अल-मलक के सेनापति अल-हज्जाज इब्न युसूफ ने महीनों तक मक्का की घेराबंदी की. इस दौरान हुई भारी गोलाबारी में विरोधी नेता अब्दुल्ला इब्न अल-जुबैर परास्त हुए और मारे गए, जिसके बाद मक्का पर उमय्यद खिलाफत का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ.

6. 930 ईस्वी- 'कर्मतियन आक्रमण'

मक्का के इतिहास के सबसे क्रूर हमलों में 930 ईस्वी का 'कर्मतियन' आक्रमण गिना जाता है. बहरीन के इस उग्रवादी शिया संप्रदाय के नेता अबू ताहिर अल-जनाबी ने हज सीजन के दौरान मक्का पर हमला कर हजारों तीर्थयात्रियों का नरसंहार किया था. हमलावरों ने पवित्र जमजम कुएं में शव फेंके और सबसे पवित्र माने जाने वाले 'हजर-ए-अस्वद' (काला पत्थर) को उखाड़कर अपने साथ ले गए थे, जिसे लगभग 20 साल बाद भारी फिरौती के बाद वापस लाया गया था.

सऊदी अरब और हूतियों के बीच चल रहा मौजूदा संघर्ष भले ही भू-राजनीतिक हो, लेकिन मक्का की सुरक्षा से जुड़ा हर एक नया घटनाक्रम पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के लिए गहरी चिंता का विषय बन जाता है. शायद इसलिए ही एक बार फिर सऊदी के इस दावे ने इस्लामिक जगह को चिंता में डाल दिया है कि हूती विद्रोहियों मक्का पर ड्रोन से हमला किया है.