Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: इजराइल से US तक, 10 दिनों में 4 बड़े चुनाव, बदल सकते हैं दुनिया का रुख

Explained: इजराइल से US तक, 10 दिनों में 4 बड़े चुनाव, बदल सकते हैं दुनिया का रुख

इस 10 दिवसीय चुनावी महाकुंभ का समापन अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के साथ होगा. अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

वैश्विक राजनीति में इस वक्त एक दुर्लभ और अभूतपूर्व दौर देखने को मिल रहा है. जहां दुनिया के अलग-अलग कोनों में महज 10 दिनों के भीतर चार महत्वपूर्ण चुनाव हैं. ब्राजील से लेकर सर्बिया, इज़राइल और अमेरिका तक हुए इन चुनावों ने केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भू-राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों की दिशा को मोड़ने का काम किया है. इस दौर को विश्लेषक 'वैश्विक राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़' मान रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर होने वाले या हो चुके चुनावों के नतीजों से यह तय हो रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद मजबूत होगा या फिर उदारवादी और लोकतांत्रिक ताकतें वापसी करेंगी.

आइए विस्तार से समझते हैं कि इन 10 दिनों में किन चार देशों के चुनावों ने दुनिया भर की धुरी को प्रभावित किया है

ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव, दक्षिणपंथी ताकतों को बड़ा झटका

इस चुनावी चक्र की शुरुआत ब्राजील के राष्ट्रपति पद के रनऑफ चुनाव से हुई. इस मुकाबले में मौजूदा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोलसिनारो को हराकर एक ऐतिहासिक और नाटकीय जीत दर्ज की.

इस चुनाव परिणाम को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. लूला की जीत से लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी उभार और अमेरिकी प्रशासन द्वारा वहां के रूढ़िवादी गुटों को दिए जा रहे समर्थन को करारा झटका लगा है. इसके अलावा, अमेज़ॅन वर्षावन के संरक्षण, पर्यावरण नीतियों और ब्राजील के चीन व अमेरिका के साथ संबंधों पर भी इस चुनाव का गहरा असर पड़ेगा.

सर्बिया के चुनाव: लोकतांत्रिक सुधारों और छात्र आंदोलन की दस्तक

यूरोप के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश सर्बिया में हुए चुनावों ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक पकड़ को हिलाकर रख दिया है. पिछले दो वर्षों से देश में चल रहे छात्र-नेतृत्व वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए इन चुनावों का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार, राजनीतिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता रहा है.

सर्बिया के चुनावी परिणाम यह तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं कि देश यूरोपीय संघ (EU) के करीब जाएगा या रूस और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को कैसे संतुलित करेगा. सर्बियाई जनता का यह संघर्ष दुनिया भर में बढ़ रही राजनीतिक पारदर्शिता की मांग का एक बड़ा उदाहरण बन गया है.

इज़राइल का आम चुनाव: नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य की अग्निपरीक्षा

इज़राइल में 27 अक्टूबर 2026 यानी आज वोटिंग है. यह चुनाव बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक अस्तित्व पर जनमत संग्रह माना जा रहा हैं. लगभग 19 वर्षों तक देश की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू इस चुनाव में अपने दक्षिणपंथी गठबंधन और मध्यमार्गी विपक्षी दलों (जैसे गादी आइसेनकोट और नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाले गुट) के बीच कड़े मुकाबले में फंसे हैं.

मध्य-पूर्व के लगातार सुलगते संघर्ष, ईरान के साथ तनाव, 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच और देश की न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर हो रहे इन चुनावों के नतीजे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा नीति को प्रभावित करेंगे. 

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे की परीक्षा

इस 10 दिवसीय चुनावी महाकुंभ का समापन अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के साथ होगा. अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होगा. इन चुनावों से यह तय होता है कि अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों पर किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा. डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के बीच चल रही इस रस्साकशी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शेष कार्यकाल की दिशा तय हो रही है.

अमेरिकी संसद में सत्ता का संतुलन बदलने से राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों, विधाई रणनीतियों और घरेलू नीतियों पर कड़ा नियंत्रण या लंबी संवैधानिक खींचतान देखने को मिल सकती है. अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसलिए इसके आंतरिक राजनीतिक समीकरणों का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, अमेरिकी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर पड़ता है.

क्या बदल रही है दुनिया की तस्वीर?

ब्राजील से लेकर अमेरिका तक फैले इन चार चुनावों का यह 10 दिवसीय चक्र इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोकतंत्र, सुरक्षा, आर्थिक संकट और वैचारिक संघर्ष एक ही समय में चरम पर हैं. एक तरफ जहां दक्षिणपंथी और राष्ट्रवाद समर्थक ताकतें अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नागरिक समाज, छात्र आंदोलन और विपक्षी दल लोकतांत्रिक जवाबदेही और बदलाव के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं. अब सभी की निगाहें अमेरिका और इजराइल में होने वाले चुनाव के नतीजों पर टिकी है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Brazil US Explainer  US ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ईरान ने फिर शुरू किया परमाणु मिसाइल प्रोग्राम', पूर्व अमेरिकी जनरल ने दी चेतावनी
'ईरान ने फिर शुरू किया परमाणु मिसाइल प्रोग्राम', पूर्व अमेरिकी जनरल ने दी चेतावनी
विश्व
रूस-यूक्रेन के बीच ओलेश्की में हुआ सीजफायर, मेलानिया ट्रंप ने कराया समझौता
रूस-यूक्रेन के बीच ओलेश्की में हुआ सीजफायर, मेलानिया ट्रंप ने कराया समझौता
विश्व
Explained: क्या नेतन्याहू का युग समाप्त होने की कगार पर? आज वोटिंग, जानिए सबकुछ
Explained: क्या नेतन्याहू का युग समाप्त होने की कगार पर? आज वोटिंग, जानिए सबकुछ
विश्व
हाई स्पीड रेस में हुई थी मां-बेटी की मौत, भारतीय मूल के 2 लोगों को कोर्ट ने दी सजा
हाई स्पीड रेस में हुई थी मां-बेटी की मौत, भारतीय मूल के 2 लोगों को कोर्ट ने दी सजा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
साबरमती के स्पेशल हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई, कैसी बीत रही जिंदगी?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार MLC चुनाव में कौन मारेगा बाजी? दांव पर अनंत सिंह की भी साख
बिहार MLC चुनाव रिजल्ट: वोटों की गिनती जारी, दांव पर अनंत सिंह की भी साख
इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
ओटीटी
Sigma OTT Release: अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी जेसन संजय की 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
दिल्ली NCR
जामिया छात्र आंदोलन: 8 नवंबर तक कैंपस बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेज और एग्जाम
जामिया छात्र आंदोलन: 8 नवंबर तक कैंपस बंद, ऑनलाइन होंगी क्लासेज और एग्जाम
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
ट्रेंडिंग
AI की बाज जैसी नजर! पत्थरों के ढेर से ढूंढ निकाला खोया इयरबड
AI की बाज जैसी नजर! पत्थरों के ढेर से ढूंढ निकाला खोया इयरबड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget