BNP और अवामी लीग में होगी दोस्ती? शेख हसीना के बेटे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'हम उनसे...'

बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 299 सीटों में से 213 पर जीत दर्ज की है. पार्टी की अगुवाई कर रहे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, वह 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं. वहीं, जमात-ए-इस्लामी गठबंधन 70 सीटों पर सिमट गया. GenZ प्रोटेस्ट और चुनाव के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से पलटता हुआ नजर आ रहा है. बांग्लादेश चुनाव को लेकर अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने बड़ा बयान दिया है.

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी पार्टी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था. शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर होने के बाद भारत में किसी गुप्त जगह पर रह रही हैं. इसी बीच उनके बेटे सजीब वाजेद ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में उनकी पार्टी की वापसी और बीएनपी से संपर्क को लेकर बड़ा बयान दिया है. CNN-न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सजीब वाजेद ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बताते हुए बातचीत के रास्ते खुलने का संकेत दिया.

'बांग्लादेश में वापसी करेगी पार्टी'

इंटरव्यू के दौरान सजीब वाजेद ने कहा, "बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) देश का बड़ा राजनीतिक दल है. हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी. वाजेद ने आगे कहा, अवामी लीग कहीं नहीं जा रही है, बांग्लादेश के लोग हमारी पार्टी से प्यार करते हैं. हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे."

बांग्लादेश चुनाव में BNP को पूर्ण बहुमत

बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिला है. तारिक रहमान 14 फरवरी को बतौर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीएनपी को चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी है और साथ मिलकर काम करने की बात कही.