अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को काबुल, कंधार, पक्तिया और पक्तिका इलाकों में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे पड़ोसी होने के सिद्धांतों, इंसानी मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का साफ और गंभीर उल्लंघन बताया. इन हमलों में कई आम लोग मारे गए हैं. करजई ने पाकिस्तानी सरकार से दुश्मनी छोड़ने, दूर की सोच रखने और अफगानिस्तान के साथ सभ्य तरीका अपनाने की भी अपील की.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 'अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई देश की राजधानी और कंधार, पक्तिया और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिसके कारण हमारे कई देशवासी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, शहीद हुए और इसे पड़ोसी होने के सिद्धांतों, मानवीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का साफ और गंभीर उल्लंघन मानते हैं. हामिद करजई एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से दुश्मनी छोड़ने, दूर की सोच रखने और अफगानिस्तान के साथ अच्छे और सभ्य संबंध और तरीका अपनाने की अपील करते हैं.'

पूर्व राष्ट्रपति का यह बयान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने काबुल

, कंधार, पक्तिया और पक्तिका सहित कई अफगान प्रांतों में नए सैन्य हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिक हताहत हुए. इन हमलों से अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है. तालिबान ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे अफगान संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट किया, 'पिछले हमलों और अपराधों के पैटर्न को जारी रखते हुए पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर काबुल, कंधार, पक्तिया, पक्तिका और कुछ दूसरे इलाकों में बमबारी की है. कुछ जगहों पर इसने आम लोगों के घरों को निशाना बनाया, जिससे महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई और दूसरी जगहों पर, इसने खाली रेगिस्तानों और सुनसान इलाकों को निशाना बनाया.'

पाकिस्तानी सेना के हमलों की निंदा करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'रमजान के पवित्र महीने के आखिरी 10 दिनों में और ईद-उल-फितर की दहलीज पर यह गलत हमला साफ दिखाता है कि वे किसी भी इंसानी उसूलों या नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं. इस्लामिक अमीरात इस अपराध और इस खुलेआम हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है और अल्लाह की मर्जी से इस गलत काम का जवाब दिया जाएगा.' मुजाहिद ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर अफगानिस्तान में कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी काम एयर के फ्यूल स्टोरेज में आग लगाने का आरोप लगाया.

तालिबान के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, 'यह कंपनी सिविलियन एयरलाइंस और संयुक्त राष्ट्र के विमानों को फ्यूल सप्लाई करती है. यह ऐसे समय में हुआ है जब उन्होंने पहले भी हाजी खान जादा नाम के प्राइवेट व्यापारियों के फ्यूल डिपो जला दिए थे.'

हिंसक संघर्ष का मौजूदा दौर तब शुरू हुआ, जब तालिबान की अगुआई वाली अफगान सेना ने 27 फरवरी को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई 21 फरवरी को अफगान इलाके में आतंकवादियों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के एक्शन के बाद हुई. अफगानिस्तान के हमलों के बाद पाकिस्तान ने कई सीमा क्षेत्रों में अफगान सेना की बिना उकसावे के फायरिंग के जवाब में 'ऑपरेशन गजब लिल-हक' शुरू किया.

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