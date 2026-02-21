हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकौन हैं नील कात्याल, जिनकी दलीलों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को टैरिफ के मसले पर दी मात

कौन हैं नील कात्याल, जिनकी दलीलों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को टैरिफ के मसले पर दी मात

अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के चेहरे के रूप में उभरे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 21 Feb 2026 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नील कात्याल डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ को रद्द करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के चेहरे के रूप में उभरे हैं. उन्होंने ट्रंप के 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) का उपयोग कर हर व्यापारिक साझेदार से टैरिफ वसूलने को अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक टैक्स करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कात्याल ने कहा, "आज अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन और पूरे अमेरिका के लिए अपना पक्ष रखा. संदेश सीधा था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन हमारा संविधान उससे भी अधिक शक्तिशाली है. अमेरिका में केवल कांग्रेस ही अमेरिकी जनता पर टैक्स लगा सकती है."

व्यापारियों ने दायर किया था मुकदमा
यह मुकदमा छोटे व्यापारियों की ओर से दायर किया गया था और लिबर्टी जस्टिस सेंटर का समर्थन प्राप्त था. ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ के लिए टैरिफ को आवश्यक बताते हुए व्यापार घाटे और फेंटानिल की अधिक मात्रा से होने वाली मौतों को राष्ट्रीय आपातकाल बताया था. कात्याल ने इस फैसले को संवैधानिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, "अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे कानूनी मामले में हमारी हर मांग पूरी की. सब कुछ पूरा किया."

उन्होंने आगे कहा, "यह मामला हमेशा से राष्ट्रपति पद से जुड़ा रहा है, किसी एक राष्ट्रपति से नहीं. मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो पिछले 250 वर्षों से हमारी सरकार की आधारशिला रहा है, हमारे सबसे मूलभूत मूल्यों की रक्षा कर रहा है."

कौन हैं नील कात्याल
शिकागो में भारतीय अप्रवासी माता-पिता (एक डॉक्टर और एक इंजीनियर) के घर जन्मे कात्याल ने अपना करियर महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में पैरवी करते हुए बनाया है. वे डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन ब्रेयर के क्लर्क के रूप में काम किया है.

राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2010 में कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाने के बाद कात्याल ने अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय न्यायालयों के समक्ष फेडरल सरकार का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 50 से अधिक मामलों में पैरवी की है, जो अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं के लिए एक रिकॉर्ड है.

ये भी पढ़ें

'अगर भारत और इंतजार करता तो', ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल

Published at : 21 Feb 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
US DONALD Trump Neal Katyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं नील कात्याल, जिनकी दलीलों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को टैरिफ के मसले पर दी मात
कौन हैं नील कात्याल, जिनकी दलीलों ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को टैरिफ के मसले पर दी मात
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
विश्व
खैबर पख्तूनख़्वाह में TTP–ISKP के बीच भिड़ंत, गोलीबारी में दोनों पक्षों के कमांडर ढेर, ABP न्यूज़ के खुलासे पर मुहर
खैबर पख्तूनख़्वाह में TTP–ISKP के बीच भिड़ंत, गोलीबारी में दोनों पक्षों के कमांडर ढेर, ABP न्यूज़ के खुलासे पर मुहर
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा! एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई हथियारों को लेकर हो सकती है बड़ी डील
PM मोदी का इजरायल दौरा, एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई हथियारों को लेकर हो सकती है बड़ी डील
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने ली डिलीवरी बॉय की जान, जोरदार टक्कर से मौके पर हुई मौत
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-यूपी और बिहार की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले चेक कर लें स्टेटस
शिक्षा
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
मेट्रो की वजह से नहीं छूटेगी CBSE की परीक्षा, दिल्ली मेट्रो में छात्रों को पहले मिलेगी एंट्री
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget