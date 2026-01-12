USS Gerald R. Ford: अमेरिकी नौसेना का USS Gerald R. Ford (CVN 78) केवल एक विमानवाहक पोत नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है. यह 1 लाख टन वजनी पोत समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है और इसके सामने दुश्मन देशों की निगाहें और रडार दोनों ही ठहर जाते हैं. मिसाइलों, लेजर गन और अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस यह पोत अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है.

फोर्ड क्लास की उन्नत तकनीक

फोर्ड क्लास पोत अपने पूर्ववर्ती निमित्ज़ क्लास से कई गुना उन्नत हैं. इसकी सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति EMALS (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम) है, जिससे विमानों को भाप की बजाय चुंबकीय तरंगों की मदद से लॉन्च किया जाता है. इसके प्रमुख फीचर्स में शामिल हैं:

मारक क्षमता: यह पोत एक दिन में 160 से 220 उड़ानें संचालित कर सकता है और इस पर 75 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, जिनमें F 35C और F/A 18E/F सुपर हॉर्नेट शामिल हैं. उन्नत तकनीक के कारण इसमें 700 से 1,000 कम सैनिकों की जरूरत पड़ती है, जिससे परिचालन लागत कम होती है.

A1B न्यूक्लियर रिएक्टर: दो शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर इसे असीमित रेंज देते हैं और यह 25 साल तक बिना ईंधन भरे समंदर में रह सकता है.

दोहरी रडार प्रणाली: ‘डुअल बैंड रडार’ (DBR) दुश्मन की मिसाइल और विमानों को बहुत दूर से ट्रैक कर लेता है.

लागत और मालिकाना हक

फोर्ड क्लास दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट है. USS Gerald R. Ford (CVN 78) को बनाने में लगभग 13.3 बिलियन डॉलर (करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये) की लागत आई है. इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास पर 5 बिलियन डॉलर खर्च किए गए.

फोर्ड क्लास की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में यह तकनीक केवल अमेरिका के पास है. अमेरिकी नौसेना ने कुल 10 फोर्ड क्लास कैरियर बनाने की योजना बनाई है:

USS Gerald R. Ford (CVN 78): सेवा में

USS John F. Kennedy (CVN 79): परीक्षण के अंतिम चरण में

USS Enterprise (CVN 80) और USS Doris Miller (CVN 81): निर्माणाधीन

जियो पॉलिटिकल ताकत

फोर्ड क्लास केवल युद्ध का हथियार नहीं बल्कि अमेरिकी वैश्विक रणनीति का महत्वपूर्ण साधन भी है. इसका उपयोग चीन, ईरान और अन्य देशों को चेतावनी देने या क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है. इंडो पैसिफिक में चीन को चुनौती: दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फोर्ड क्लास एक अहम हथियार है. शक्ति का संतुलन: एक फोर्ड क्लास कैरियर के साथ पूरा ‘कैरियर स्ट्राइक ग्रुप’ चलता है, जिसमें विध्वंसक, पनडुब्बियां और क्रूजर शामिल हैं.

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार

हाइपरसोनिक मिसाइलों और कैरियर किलर तकनीक के दौर में भी फोर्ड क्लास अपने उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लेजर हथियारों के कारण सुरक्षित है. यह पोत अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक शक्ति संतुलन में बढ़त का प्रतीक है. 2026 और उसके बाद भी यह अमेरिकी नौसेना की रीढ़ बना रहेगा.