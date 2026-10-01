माछर घायल हुए तो किसने सुरक्षित लैंड कराया विमान? 180 लोगों की बची जान

दुबई से इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में एक घटना हुई है जिसने सभी को चौंका दिया है. इस फ्लाइट के पायलट स्मित माछर की वजह से 180 लोगों की जान बच पाई. स्मित पर को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. जिसके बाद वो गंभीर घायल हो गए थे. माछर के घायल होने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिग किसने कराई आपको बताते हैं.

सुबह करीब 8:20 बजे विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा. महज दो मिनट के भीतर प्लेन 17,400 फीट नीचे आ गया. जिसके बाद 180 यात्रियों से भरे इस विमान में चीख-पुकार मच गई. यात्रियों को लगा कि वे अब जिंदा नहीं बचेंगे और उनकी मौत तय है. हालांकि, सही समय पर प्लेन को नियंत्रित कर लिया गया और सऊदी अरब के तबूक शहर में उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

किसने कराई सुरक्षित लैंडिंग

कॉकपिट से 'बचाओ-बचाओ' की आवाजें सुनकर सामने बैठे यात्री मदद के लिए आगे आए और हमलावर को कॉकपिट से बाहर किया. प्लेन में पीछे बैठे दो राहत (रिलीफ) पायलटों और यात्रियों की मदद से स्थिति को संभाला गया और सुरक्षित लैंडिंग कराई.

डेटिस्ट ने की मदद

कॉकपिट के अंदर दो पायलटों के बीच हिंसक हाथापाई और चाकूबाजी हुई थी. एक पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर चाकू से हमला कर दिया था. जिसमें स्मित को गंभीर चोट आई है. : हमले में घायलस्मित माछर का इलाज प्लेन में ही मौजूद एक डेंटिस्ट यात्री ने किया.

इजराइली अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या यह इजराइलियों पर हमले की कोशिश थी, साथ ही वे दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रहे थे. दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दो मंत्रियों ने इसे नाकाम किया गया आतंकवादी हमला बताया है. राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने कहा कि एक "आतंकवादी" विमान को दुर्घटनाग्रस्त करके उसमें सवार इजराइलियों की जान लेना चाहता था. इजराइली पीएम ने कहा, "हमला करने वाले पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है और सऊदी अधिकारी अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

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