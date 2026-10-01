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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमाछर घायल हुए तो किसने सुरक्षित लैंड कराया विमान? 180 लोगों की बची जान

माछर घायल हुए तो किसने सुरक्षित लैंड कराया विमान? 180 लोगों की बची जान

भारतीय कैप्टन स्मित माछर गंभीर घायल हो गए हैं. उन्होंने अपनी समझ से 180 लोगों की जान बचाई है. माछर के घायल होने के बाद किसने सुरक्षित लैंडिंग कराई?

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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दुबई से इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में एक घटना हुई है जिसने सभी को चौंका दिया है. इस फ्लाइट के पायलट स्मित माछर की वजह से 180 लोगों की जान बच पाई. स्मित पर को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. जिसके बाद वो गंभीर घायल हो गए थे. माछर के घायल होने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिग किसने कराई आपको बताते हैं.

सुबह करीब 8:20 बजे विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा. महज दो मिनट के भीतर प्लेन 17,400 फीट नीचे आ गया. जिसके बाद 180 यात्रियों से भरे इस विमान में चीख-पुकार मच गई. यात्रियों को लगा कि वे अब जिंदा नहीं बचेंगे और उनकी मौत तय है. हालांकि, सही समय पर प्लेन को नियंत्रित कर लिया गया और सऊदी अरब के तबूक शहर में उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

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किसने कराई सुरक्षित लैंडिंग
कॉकपिट से 'बचाओ-बचाओ' की आवाजें सुनकर सामने बैठे यात्री मदद के लिए आगे आए और हमलावर को कॉकपिट से बाहर किया. प्लेन में पीछे बैठे दो राहत (रिलीफ) पायलटों और यात्रियों की मदद से स्थिति को संभाला गया और सुरक्षित लैंडिंग कराई.

डेटिस्ट ने की मदद
कॉकपिट के अंदर दो पायलटों के बीच हिंसक हाथापाई और चाकूबाजी हुई थी. एक पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर चाकू से हमला कर दिया था. जिसमें स्मित को गंभीर चोट आई है. : हमले में घायलस्मित माछर का इलाज प्लेन में ही मौजूद एक डेंटिस्ट यात्री ने किया.

इजराइली अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या यह इजराइलियों पर हमले की कोशिश थी, साथ ही वे दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रहे थे. दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दो मंत्रियों ने इसे नाकाम किया गया आतंकवादी हमला बताया है. राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने कहा कि एक "आतंकवादी" विमान को दुर्घटनाग्रस्त करके उसमें सवार इजराइलियों की जान लेना चाहता था. इजराइली पीएम ने कहा, "हमला करने वाले पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है और सऊदी अधिकारी अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 'सही समय पर...', पायलट माछर को RSS ने किया सलाम, दुबई फ्लाइट कांड पर क्या कहा?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:57 AM (IST)
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