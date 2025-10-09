अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर गोताखोरों की एक टीम ने समुद्र की गहराइयों में करीब 10 लाख डॉलर (लगभग ₹8.3 करोड़) मूल्य का पुराना स्पेनिश खजाना खोज निकाला है. इस टीम ने ट्रेजर कोस्ट नाम से मशहूर जल क्षेत्र में 1,000 से अधिक सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, ये सिक्के 1715 में डूबे एक स्पेनिश बेड़े से जुड़े हैं, जो रत्नों और कीमती सामान से भरे जहाजों को लेकर स्पेन जा रहा था, लेकिन रास्ते में आए भीषण तूफान ने पूरा बेड़ा तबाह कर दिया था और खजाना समुद्र की लहरों में समा गया था.

तीन शताब्दियों पुराना खजाना दोबारा सामने आया

इतिहासकारों का मानना है कि यह खजाना बोलीविया, मेक्सिको और पेरू जैसे स्पेनिश उपनिवेशों में ढाला गया था. ये सिक्के 18वीं सदी के शुरुआती वर्षों में स्पेनिश साम्राज्य के स्वर्ण युग के प्रतीक हैं. इस खोज को खास इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि कई सिक्कों पर उस समय की तारीखें और टकसाल के निशान (mint marks) अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. इतिहासकारों के लिए ये निशान उस दौर के समुद्री व्यापार, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और शिल्प तकनीक को समझने में अहम भूमिका निभाएंगे.

गोताखोरों की टीम ने कैसे की खोज

खोज करने वाली कंपनी क्वीन ज्वेल्स (Queen Jewels) के प्रमुख सैल गुट्टोसो ने बताया कि यह अभियान महीनों की तैयारी के बाद शुरू किया गया था. टीम ने पानी के नीचे लगे मेटल डिटेक्टरों और हाथ से चलने वाले पंखों की मदद से रेत को सावधानीपूर्वक हटाया. सैल गुट्टोसो ने कहा, ''यह खोज सिर्फ खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कहानियों के बारे में है जो इससे जुड़ी हैं. प्रत्येक सिक्का इतिहास का एक अंश है और उन लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने स्पेनिश साम्राज्य के स्वर्ण युग में जीवन जिया और समुद्रों में नौकायन किया.'' नउन्होंने आगे कहा कि एक बार में 1,000 सिक्के मिलना बेहद दुर्लभ है और यह खोज इतिहास की एक महत्वपूर्ण झलक पेश करती है.

फ्लोरिडा में पहले भी मिल चुके हैं करोड़ों के खजाने

फ्लोरिडा का यह तटीय इलाका ट्रेजर कोस्ट (Treasure Coast) के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पहले भी कई बार कीमती सोने-चांदी के सिक्के मिले हैं. पिछले कुछ वर्षों में गोताखोरों और शिकारियों ने लाखों डॉलर मूल्य के खजाने खोज निकाले हैं, जो 17वीं और 18वीं सदी के डूबे हुए स्पेनिश जहाजों से जुड़े थे. यह इलाका स्पेन और अमेरिका के बीच व्यापारिक समुद्री मार्गों का हिस्सा था, जहां जहाज कीमती रत्न, सोना, चांदी और मसाले लेकर यात्रा करते थे. हर बार मिलने वाला नया खजाना न केवल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नई पहचान देता है.

खजाने का स्वामित्व किसे मिलेगा?

फ्लोरिडा के कानून के मुताबिक, समुद्र में मिलने वाले खजाने के भंडार (Treasure Trove) का स्वामित्व राज्य सरकार का होता है. हालांकि, खोज करने वाली कंपनियों को Recovery Services देने की अनुमति दी जाती है, जिसके बदले उन्हें मुआवजा या पुरस्कार राशि मिलती है. साथ ही, 20% ऐतिहासिक कलाकृतियां सार्वजनिक स्वामित्व में रहती हैं ताकि उन्हें संग्रहालयों में शोध और प्रदर्शन के लिए रखा जा सके. राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग इन खजानों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं.

