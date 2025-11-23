वियतनाम में भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, 30 लाख पशु जिंदा बहे, 90 लोगों की मौत

वियतनाम में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने के मिल रहा है. देश का बड़ा हिस्सा बर्बादी के हाल पर खड़ा है. भूस्खलन, बाढ़ और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. अबतक 90 मौते हो चुकी हैं. करीबन 1 लाख 86 हजार घर प्रभावित हुए हैं. बताया जा रहा है कि 30 लाख मवेशी बाढ़ के बहाव में बह गए हैं. 'द गार्जियन' की रिपोर्ट की मानें तो 2 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम परिवर्तन के बाद से आपदाओं का खतरा बढ़ गया है.

अधिकारियों ने पुष्टी की है कि 90 लोगों की इस आपदा में मौत हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग छत और पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में फंसे हुए हैं. अक्टूबर से वियतनाम में बारिश का सिलसिला जारी है. दक्षिण मध्य इलाकों में हालात बेहद ही चिंताजनक हैं. वियतनाम एक हॉलिडे स्पॉट है, जिस वजह से देश को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलने को मिला है. इधर सरकार हर तरह की संभव मदद प्रभावित इलाकों में पहुंचा रही है.

यहां के पर्यावरण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 90 मौत में से डाक लाक इलाके में सबसे ज्यादा 60 मौतें हुईं है. इस इलाके में बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई है. सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुई है, और सभी जरूरी राहत सामाग्री पहुंचा रही है. वहीं, स्थानीय लोगों को 1993 का दौर याद आया है. हालांकि इस बार हालात पहले से ज्यादा खराब हैं.

ऐसी तबाही पहले न देखी..

हालात इतने भयावह हैं कि स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया है कि इस तरह की तबाही देश ने पहली बार देखी है. एक शख्स ने बताया कि जब सबसे ज्यादा पानी रिकॉर्ड किया था, वो सिर्फ टखनों तक ही पहुंचा था. लेकिन अब इसकी रेंज एक मीटर ऊपर है. स्थिति हर दिन डरा रही है. आगे ऐसे हालात रहे, तो खाने-पीने का संकट देश के सामने खड़ा हो जाएगा.