Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें

नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें

नेपाल में बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें सैटेलाइट में कैद हुई है. स्याफ्रुबेसी से लेकर देवीघाट तक नदी के तटीय क्षेत्रों में हुई भारी त्रासदी की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल के रसुवा जिले के भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद तबाही का खौफनाक मंजर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आया है. PlanetLab लैब की ओर जारी फुटेज में बाढ़ से पहले और बाद के हालात देखकर इलाके में हुए भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसमें इन सैटेलाइट तस्वीरों में स्याफ्रुबेसी से लेकर देवीघाट तक नदी के तटीय क्षेत्रों में हुई भारी त्रासदी की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है.

 सैटेलाइट इमेज में खौफनाक मंजर कैद

    • पहली इमेज- सैटेलाइट तस्वीरों में देवीघाट के आसपास नदी के बढ़े हुए जलस्तर और तटीय बस्तियों में जलभराव के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को पहुंचा नुकसान देखा जा सकता है.
    • दूसरी इमेज- बाढ़ के प्रचंड बहाव ने बेत्रावती क्षेत्र में नदी के स्वरूप को बदल दिया है. पानी के तेज बहाव से आसपास की जमीन और सड़कों का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया है.
    • तीसरी इमेज- हाकुबेसी क्षेत्र में बाढ़ के साथ आए मलबे का बड़ा असर दिख रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है.
    • चौथी इमेज- स्याफ्रुबेसी में बाढ़ से पहले सब कुछ हरा-भरा नजर आ रहा है. बाढ़ के बाद मिट्टी और पानी के सैलाब से पूरी इलाका पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है.

नेपाल के दो मध्य जिलों में बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ में अभी तक 95 लोगों की मौत की पुष्टि हुई. वहीं 105 भारतीय लापता हैं. दक्षिण भारत के दो राज्यों तमिलनाडु और केरलम के कई लोग इस समय नेपाल हैं. तमिलनाडु के 57 पर्यटकों के ग्रुप में से 37 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है, जबकि 20 अन्य पर्यटक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे संपर्क हो चुका है. नेपाल की यात्रा पर गया केरलम के 36 लोगों का एक दल पूरी तरह सुरक्षित है और वे अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से दूर हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 26 Aug 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें
नेपाल की भोटेकोसी नदी में जलप्रलय, देखें बाढ़ से पहले और बाद की तस्वीरें
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से 95 की मौत, 500 से ज्यादा लापता, बिहार में NDRF टीम अलर्ट
Live: नेपाल में बाढ़ से 95 की मौत, 500 से ज्यादा लापता, बिहार में NDRF टीम अलर्ट
विश्व
RSS के न्यूयॉर्क कार्यक्रम के समर्थन में उतरीं अमेरिकी सिंगर, ममदानी पर साधा निशाना
RSS के न्यूयॉर्क कार्यक्रम के समर्थन में उतरीं अमेरिकी सिंगर, ममदानी पर साधा निशाना
विश्व
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: 😱Mogra के घिनौने खेल का अंत, Rajji, Narmada और Dheeraj ने मिलकर पलटा पूरा पासा! #sbs
मौत बनकर आया सैलाब, सब बर्बाद!
कपड़े या सोच...जंग किस पर?
महाप्रलय की दर्दनाक तस्वीरें आईं सामने, तबाही का मंजर देख कांप उठेगी रूह!
Bollywood News: The Vvaan Force of the Forrest जंगल ने सिद्धार्थ को क्यों चुना? टीजर ने छोड़ा बड़ा राज! (26.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
महाराष्ट्र
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
क्रिकेट
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
लगातार 22 रिव्यू फेल! इस भारतीय गेंदबाज की फूटी किस्मत; शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget