हॉन्ग कॉन्ग कई इमारतों में आग का तांडव, अब तक 13 लोगों की मौत; कइयों के फंसे होने की आशंका

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो स्थित कुछ बहुमंजिला इमारतों में बुधवार (26 नवंबर, 2025) दोपहर आग लग गई. स्थानीय मीडिया ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट (एफएसडी) के हवाले से बताया है कि, भीषण आग में कई लोग फंसे हुए हैं. मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं.

मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल

हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियोंं के हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना में जान गंवाने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 13 हो गई है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हादसे में 28 लोग घायल हैं और मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल है. अग्निशमन विभाग ने बताया कि उस फायरफाइटर से संपर्क स्थानीय समयानुसार करीब साढ़े तीन बजे टूट गया था. बाद में चार बजे जब वह मिले तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी

घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का घना गुबार, तेज लपटें, आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायरफाइटर्स और अफरा-तफरी में भागते लोग साफ नजर आ रहे हैं. एफएसडी ने कहा कि उन्हें बुधवार दोपहर 2.51बजे आग लगने की रिपोर्ट मिली और उन्होंने दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब आग को नंबर 4 अलार्म फायर (हॉन्ग कॉन्ग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म) बताया. आग बुझाने का ऑपरेशन चल रहा है.

शहर के ताई पो में आठ ब्लॉक वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वांग फुक कोर्ट में फायरफाइटर्स की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं. लाइव फुटेज में तीन इमारतों से धुएं का गुबार निकलता देखा जा सकता है. पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीएचके ने पुलिस के हवाले से कहा है कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं. शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कहा था कि आठ लोग घायल हुए थे इनमें से तीन बेहोश हैं.

कैसे फैली आग?

हॉन्ग कॉन्ग की मीडिया ने कहा कि कुछ लोग बुरी तरह जल गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के ताई पो जिले में कॉम्प्लेक्स के बाहर बांस की मचान पर आग फैल गई. ताई पो, हॉन्ग कॉन्ग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. आग की भयावहता को देखते हुए यातायात विभाग ने ताई पो हाईवे का पूरा हिस्सा बंद कर दिया है और बसों का रास्ता बदला जा रहा है.



(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)