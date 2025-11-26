हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहॉन्ग कॉन्ग कई इमारतों में आग का तांडव, अब तक 13 लोगों की मौत; कइयों के फंसे होने की आशंका

हॉन्ग कॉन्ग कई इमारतों में आग का तांडव, अब तक 13 लोगों की मौत; कइयों के फंसे होने की आशंका

Huge blaze engulfs Hong Kong: ताई पो, हॉन्ग कॉन्ग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

हॉन्ग कॉन्ग के ताई पो स्थित कुछ बहुमंजिला इमारतों में बुधवार (26 नवंबर, 2025) दोपहर आग लग गई. स्थानीय मीडिया ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट (एफएसडी) के हवाले से बताया है कि, भीषण आग में कई लोग फंसे हुए हैं. मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं. 

मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल
हॉन्ग कॉन्ग के अधिकारियोंं के हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना में जान गंवाने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 13 हो गई है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हादसे में 28 लोग घायल हैं और मरने वालों में एक फायरफाइटर भी शामिल है. अग्निशमन विभाग ने बताया कि उस फायरफाइटर से संपर्क स्थानीय समयानुसार करीब साढ़े तीन बजे टूट गया था. बाद में चार बजे जब वह मिले तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी
घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का घना गुबार, तेज लपटें, आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायरफाइटर्स और अफरा-तफरी में भागते लोग साफ नजर आ रहे हैं. एफएसडी ने कहा कि उन्हें बुधवार दोपहर 2.51बजे आग लगने की रिपोर्ट मिली और उन्होंने दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब आग को नंबर 4 अलार्म फायर (हॉन्ग कॉन्ग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म) बताया. आग बुझाने का ऑपरेशन चल रहा है.

शहर के ताई पो में आठ ब्लॉक वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वांग फुक कोर्ट में फायरफाइटर्स की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं. लाइव फुटेज में तीन इमारतों से धुएं का गुबार निकलता देखा जा सकता है. पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटीएचके ने पुलिस के हवाले से कहा है कि कई लोग अंदर फंसे हुए हैं. शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कहा था कि आठ लोग घायल हुए थे इनमें से तीन बेहोश हैं.

कैसे फैली आग?
हॉन्ग कॉन्ग की मीडिया ने कहा कि कुछ लोग बुरी तरह जल गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के ताई पो जिले में कॉम्प्लेक्स के बाहर बांस की मचान पर आग फैल गई. ताई पो, हॉन्ग कॉन्ग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है. आग की भयावहता को देखते हुए यातायात विभाग ने ताई पो हाईवे का पूरा हिस्सा बंद कर दिया है और बसों का रास्ता बदला जा रहा है.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

Published at : 26 Nov 2025 07:20 PM (IST)
Tags :
FIRE Hong Kong Tai Po
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
Advertisement

वीडियोज

आतंकी डॉक्टर का ख्याल रखा,दिल्ली ब्लास्ट करने में मदद की,अब NIA की गिरफ्त में! |ABPLIVE
Smriti Mandhana और Palash की शादी क्यों टूटी… जानिए! |ABPLIVE
Cyclone Senyar का असर दिखना शुरू; आ गई बाढ़ | ABPLIVE
Petrol-Diesel जल्द होगा बेहद सस्ता? Brent Crude $30 तक! भारत को हो सकती है ₹6 लाख करोड़ की बचत!|
Bollywood News: धनुष और कीर्ति की नई फिल्म, तेरे इश्क मैं #kfh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
'मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा था', कुमार सानू संग रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर कुनिका ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब
फूड
Breakfast Spots in Delhi: नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
नई दिल्ली स्टेशन के पास करना है तगड़ा नाश्ता, ये 5 पॉइंट्स आज ही कर लें नोट
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Embed widget