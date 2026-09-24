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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा

Explained: पाक में बड़े रक्तपात की आशंका? पाकिस्तान सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को क्यों कहा

PTI का दावा है कि इस्लामाबाद में रविवार की प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए सरकार हर संभव हथकंडा अपना रही है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में PTI दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Sep 2026 11:41 AM (IST)
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पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद के प्रमुख अस्पतालों को इमरजेंसी मोड पर रहने और बेड खाली करने का एक हैरान करने वाला आदेश जारी किया है. यह निर्देश जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' के रविवार को होने वाले बड़े विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले आया है.

'ड्रॉपसाइट न्यूज़' द्वारा देखे गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस्लामाबाद के कई बड़े अस्पतालों को विरोध प्रदर्शन के दौरान संभावित "मानवीय संकट" और "बड़ी संख्या में हताहतों की घटना" से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद किसी बड़े हिंसक टकराव की कगार पर है? क्या यह शासन की ओर से किसी बड़ी कार्रवाई का संकेत है? आइए समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है.

क्या यह 'मास कैजुअल्टी' का अलर्ट है?

अस्पतालों को जारी किए गए निर्देशों में कई सख्त कदम शामिल हैं.  अस्पतालों में पहले से तय सभी गैर-जरूरी सर्जरी और कंसल्टेशन को टालने के आदेश दिए गए हैं, ताकि सर्जिकल वार्ड और आईसीयू को आपातकालीन स्थिति के लिए खाली रखा जा सके.

डॉक्टरों और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. जो कर्मचारी पहले से छुट्टी पर थे, उन्हें भी तुरंत ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है.

सोमवार (28 सितंबर) को होने वाले कई ऑपरेशनों को टालते हुए मरीजों को डिस्चार्ज या शिफ्ट किया जा रहा है.

शाहबाज शरीफ सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि अस्पतालों की यह तैयारी PTI प्रदर्शनकारियों पर होने वाली संभावित कार्रवाई से जुड़ी है. हालांकि, लीक हुए दस्तावेजों में दर्ज 'बड़े पैमाने पर जनहानि" शब्द ने देश भर में बड़े रक्तपात और हिंसा की आशंका को गहरा दिया है.

इमरान खान की बहनें हिरासत में

अस्पतालों को अलर्ट पर रखने की खबरों के बीच, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इमरान खान के परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अधिकारियों ने इमरान खान की तीन बहनों अलीमा खान, नूरीन नियाज़ी और डॉ. उज़मा खान को हिरासत में ले लिया है. लाहौर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अलीमा खान और उनकी बहनों को 'मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर' (MPO) कानून की धारा 3 के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में भेजा गया है.

अलीमा खान के बेटे शेरशाह खान को भी कुछ घंटों के लिए हिरासत में रखा गया था, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

PTI का आरोप: पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहा दमन

PTI का दावा है कि इस्लामाबाद में रविवार की प्रस्तावित रैली को रोकने के लिए सरकार हर संभव हथकंडा अपना रही है.  पार्टी का आरोप है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई प्रांतों में PTI दफ्तरों पर छापे मारे जा रहे हैं और स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है.

इमरान खान के निजी चिकित्सक, डॉ. फैसल सुल्तान को भी हफ्तों से जेल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है.

अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान की रिहाई और सरकार विरोधी मांगों को लेकर PTI का यह प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है. अस्पतालों की तैयारियों और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई को देखते हुए 27 सितंबर को इस्लामाबाद की सड़कों पर भारी तनाव और टकराव की पूरी आशंका बनी हुई है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Sep 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Explainer Pakistan Imran Khan PTI
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