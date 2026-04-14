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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश

7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश

Indian Student Missing in US: इस मामले की जांच FBI नेवार्क फील्ड ऑफिस, जर्सी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और न्यू जर्सी स्टेट पुलिस संयुक्त रूप से कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक किसी नाम सामने नहीं आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Apr 2026 07:29 PM (IST)
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Mayushi Bhagat: छह साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अमेरिका के न्यू जर्सी से लापता हुई भारतीय छात्रा मायूषी भगत का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) न्यू जर्सी के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अब तक इस मामले में लापता छात्रा की तलाश कर रही है. FBI ने मायूषी भगत के लोकेशन या बरामदगी से जुड़ी जानकारी देने और उसके गायब होने के जिम्मेदार लोगों की पहचान, गिरफ्तारी और सजा दिलाने में मदद करने वाली सूचना के लिए 10 हजार डॉलर तक के ईनाम की घोषणा की है.

हडपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मायूषी भगत का जन्म 12 जुलाई, 1994 को भारत के गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में हुआ था. वह साल 2016 में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए F-1 स्टूडेंट वीजा लेकर अमेरिका गई थीं. उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हैम्पशायर में एडमिशन लिया, इसके बाद वे न्यूयॉर्क सिटी के न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर हो गई.

मायूषी के गायब होने पर परिवार ने क्या कहा था?

मायूषी भगत गायब होने के समय अपने माता-पिता के साथ न्यू जर्सी के जर्सी सिटी के 35 व्रूम स्ट्रीट पर रह रही थीं और उनके कुछ दोस्त साउथ प्लेनफील्ड में भी थे. उन्हें आखिरी बार 29 अप्रैल, 2019 की शाम को अपने जर्सी सिटी स्थित अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा गया था. उस समय उन्होंने रंग-बिरंगे पायजामे और काली टी-शर्ट पहनी हुई थी. उनके परिवार ने एक मई, 2019 को पुलिस में मायूषी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

उनके पिता ने बताया था कि 1 मई, 2019 को रात करीब 12:30 बजे उन्हें व्हाट्सऐप पर एक मैसेज मिला था, जिसमें लिखा था कि वह ठीक हैं और 3 मई, 2019 तक वापस नहीं आएंगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह संदेश मायूषी ने खुद भेजा था, क्योंकि उसमें इस्तेमाल की गई भाषा उनकी शैली जैसी नहीं थी.

FBI ने लापता भारतीय छात्रा के बारे में बताया

FBI ने सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में एजेंसी ने लापता भारतीय छात्रा मायूषी भगत के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की है. एफबीआई ने कहा, ‘मायूषी भगत की लंबाई करीब 5 फीट 10 इंच है और उनका वजह 150 से 160 पाउंड के बीच है. उनके बाल काले और आंखें भूरी हैं. वह अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू बिना किसी दिक्कत के बोल सकती थीं. मायूषी को जानने वाले लोग उन्हें बुद्धिमान, जिम्मेदार, दयालु और बहुत सक्षम बताते हैं.’

FBI के नेवार्क डिवीजन ने जुलाई 2022 में उन्हें औपचारिक रूप से अपनी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल किया. इस मामले की जांच FBI नेवार्क फील्ड ऑफिस, जर्सी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और न्यू जर्सी स्टेट पुलिस संयुक्त रूप से कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक किसी भी संदिग्ध का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ेंः US-Iran War: ट्रंप फिर फेल, नाकेबंदी के बाद भी होर्मुज से जहाज ले आए चीन-ईरान!

Published at : 14 Apr 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
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