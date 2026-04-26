FBI डायरेक्टर काश पटेल अमेरिका में दो बार हो चुके गिरफ्तार! क्या लगे थे आरोप, जानें सब कुछ
Kash Patel: एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि उस रात वे अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे और घर लौटते समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से पेशाब करने की कोशिश की. जिस आरोप में वे गिरफ्तार हुए थे.
- काश पटेल के प्रवक्ता ने रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन (FBI) के डायरेक्टर का पद संभालने वाले काश पटेल को लेकर एक रिपोर्ट में चौंकाने की खबर सामने आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें युवावस्था में दो बार गिरफ्तार किया गया था. पहली बार उन्हें वर्जीनिया में सार्वजनिक रूप से नशा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरी बार न्यूयॉर्क सिटी में कानून की पढ़ाई करने के दौरान एक बार से निकलने के बाद सार्वजनिक रूप से पेशाब करने के आरोप में काश पटेल गिरफ्तार हुए थे.
द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी साल 2005 में काश पटेल के लिखे एक खत में सामने आई थी, जो उनके मियामी-डेड पब्लिक डिफेंडर ऑफिस में नौकरी के दौरान उनके पर्सनल फाइल का हिस्सा था. खत में उन्होंने लिखा, ‘हम कुछ स्थानीय बार में गए और थोड़ी शराब पी थी.’ उन्होंने कहा कि उस रात वे अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे और घर लौटते समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से पेशाब करने की कोशिश की. इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और उन्हें सार्वजनिक रूप से पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.
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रिपोर्ट को लेकर काश पटेल के प्रवक्ता का बयान
एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल की प्रवक्ता एरिका नाइट ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा, ‘ये हमले सिर्फ उस प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, जिसने पहले ही उन्हें इस पद के लिए योग्य माना है और यह एफबीआई के तहत उनके रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की कोशिश है.’ नाइट ने यह भी कहा कि FBI डायरेक्टर बनने से पहले पटेल के पूरे बैकग्राउंड की गहन जांच की गई थी.
जब सार्वजनिक रूप से नशे के लिए गिरफ्तार हुए थे काश पटेल
2005 की घटना से पहले साल 2001 में काश पटेल ने लिखा कि उन्हें वर्जीनिया के रिचमंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अंडरएज ड्रिंकिंग की वजह से सार्वजनिक नशे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दरअसल, उस दौरान काश पटेल रिचमंड राउडीज नामक के स्टूडेंट फैन ग्रुप चलाने में मदद करते थे. वहीं, उन्होंने खत में लिखा कि एक बास्केटबॉल मैच के दौरान उन्हें जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने की वजह से एक स्कूली अधिकारी की तरफ से बाहर लेकर जाया गया था. उन्होंने लिखा कि एरिना से बाहर निकलते ही अधिकारी ने मुझे सार्वजनिक नशे के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मेरी उम्र 21 साल से कम थी.
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