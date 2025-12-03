एफबीआई ने मां-बेटे की हत्या के मामले में वांछित भारतीय नागरिक पर 50 हजार डॉलर का इनाम रखा

अमेरिकी की संघीय जांच एजेंसी (FBI) ने 2017 में एक भारतीय महिला और उसके छह वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में वांछित एक भारतीय नागरिक के बारे में सूचना देने पर 50,000 डॉलर तक का इनाम घोषित किया है. अधिकारियों ने भारत सरकार से संदिग्ध को अमेरिका प्रत्यर्पित करने की अपील की है.

नजीर हामिद (38) पर मार्च 2017 में न्यू जर्सी के मेपल शेड में शशिकला नारा (38) और उनके बेटे अनीश नारा की हत्या का आरोप है. इस साल फरवरी में हामिद पर हत्या के दो आरोप, अवैध हथियार रखने और उसे गैर-कानूनी उद्देश्य से इस्तेमाल करने के आरोप तय किए गए.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हामिद हत्या के छह महीने बाद भारत लौट गया था और वहीं रह रहा है. बर्लिंगटन काउंटी के अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में बताया कि जांच के दौरान उसे मुख्य संदिग्ध माना गया क्योंकि वह मृतक महिला के पति हनुमंथ नारा का पीछा करता पाया गया.

एफबीआई की वांछित अपराधियों की सूची में उसका नाम दर्ज है और संघीय जांच एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए 50,000 डॉलर के इनाम की घोषणा की है. न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को फोन और पत्र भेजकर हामिद के प्रत्यर्पण में भारत सरकार की सहायता मांगी है. उन्होंने कहा कि इस नृशंस अपराध ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था.

पुलिस को 23 मार्च 2017 की शाम को एक अपार्टमेंट में मां-बेटे के शव मिले. पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों की गर्दन पर कई गहरे घाव थे और अनीश का गला धड़ से लगभग अलग होने की अवस्था में था. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह दृश्य भयावह था. हामिद उसी अपार्टमेंट में रहता था और उसी आईटी कंपनी में काम करता था जहां हनुमंथ नारा काम करते थे. अधिकारियों के अनुसार, ठोस प्रमाण है कि हामिद ने ही शशिकला और अनीश की हत्या की थी.