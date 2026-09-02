दुनिया भर की कंपनियों और कॉर्पोरेट लीडर्स में वर्कफोर्स में कदम रख रहे नए युवाओं (जेनरेशन Z) के प्रोफेशनल व्यवहार और कार्यस्थल कौशल को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है. कई अमेरिकी कंपनियों और अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं में प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स, कामकाजी तौर-तरीकों, व्यावसायिक शिष्टाचार और तार्किक सोच की भारी कमी देखने को मिल रही है.

नई पीढ़ी के सामने वर्कप्लेस की वास्तविक चुनौतियां

नौकरी के जरिए कामकाजी जीवन में कदम रख रहे युवाओं के सामने ऑफिस कल्चर और रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी कई बुनियादी व व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. इनमें से प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

ईमेल प्रोटोकॉल की समझ न होना: ऑफिस ईमेल भेजते समय किसे CC या BCC करना है, इसकी सही जानकारी का अभाव.

असहमति व्यक्त करने का तरीका: आधिकारिक बैठकों (Meetings) के दौरान वरिष्ठों या सहकर्मियों के विचारों से सम्मानजनक और पेशेवर तरीके से असहमति दर्ज न करा पाना.

मैनेजर्स से संवाद: अपने रिपोर्टिंग मैनेजर या बॉस से कब, कैसे और किस लहजे में सवाल पूछने हैं, इसकी सही समझ न होना.

AI टूल्स के नतीजों की जांच: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से प्राप्त उत्तरों और डेटा पर आंख मूंदकर भरोसा करना और उनकी प्रामाणिकता व तथ्यों की सही तरीके से जांच न कर पाना.

सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े और रिपोर्ट

नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेज एंड एम्प्लॉयर्स (NACE) और अन्य मानव संसाधन (HR) सर्वेक्षणों के हालिया आंकड़े नए ग्रेजुएट्स की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. बता दें कि NACE का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेज एंड एम्प्लॉयर्स है. यह अमेरिका का एक प्रमुख पेशेवर गैर-लाभकारी संगठन है, जो उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट जग के बीच एक पुल के रूप में काम करता है.

NACE सर्वे के आंकड़े: 71.2% कंपनियों ने माना कि नए ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए केवल "कुछ हद तक तैयार" हैं. केवल 21.6% कंपनियों ने उन्हें "बहुत अच्छी तरह तैयार" माना, जबकि 7.2% एम्प्लॉयर्स का मानना था कि वे "बिल्कुल भी तैयार नहीं" हैं.

असंतोषजनक प्रदर्शन: 75% कंपनियों ने स्वीकार किया है कि हाल ही में भर्ती किए गए नए ग्रेजुएट्स का ऑन-जॉब प्रदर्शन बेहद "संतोषजनक नहीं" रहा है.

800+ HR लीडर्स का सर्वे: 800 से अधिक HR अधिकारियों के एक अन्य सर्वे में 37% अधिकारियों ने कहा कि वे किसी नए ग्रेजुएट को नौकरी देने के बजाय रोबोट या AI तकनीक से काम कराना बेहतर पसंद करेंगे.

खाली पद रखना मंजूर: 30% एम्प्लॉयर्स ने स्पष्ट किया कि वे बिना तैयारी और कम प्रोफेशनल स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को हायर करने से बेहतर नौकरी के पद को खाली रखना समझते हैं.

Gen-Z की इस समस्या की मुख्य वजह- COVID-19 और स्क्रीन टाइम

कोरोना महामारी के दौरान वर्षों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे. इस दौरान अत्यधिक स्क्रीन टाइम, लोगों से दूरी और वर्क-फ्रॉम-होम या ऑनलाइन कक्षाओं का माहौल रहा. ऐसे माहौल में पले-बढ़े युवाओं में अब आमने-सामने की बातचीत आपसी तालमेल और ऑफिस नॉर्म्स (कार्यालय के सामाजिक नियम) की भारी कमी देखी जा रही है.

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी प्रोफेसर टेसा वेस्ट का कहना है कि नए छात्र कम्युनिकेट करने और वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने में पिछली पीढ़ियों से पिछड़ रहे हैं. अब इन कमियों को ठीक करने और उन्हें व्यवहार कुशल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों पर आ गई है.

समाधान: कॉलेजों और कंपनियों के लिए आगे का रास्ता

इस बढ़ते स्किल्स गैप को दूर करने और युवाओं को कार्यस्थल के अनुकूल बनाने के लिए विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं: